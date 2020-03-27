وفاة الوزير الأول التونسى الأسبق حامد القروى

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توفى الوزير الأول التونسى الأسبق، حامد القروي، اليوم/الجمعة/، عن عمر يناهز 93 عامًا، وشغل القروى - وهو طبيب من ولاية سوسة - مناصب سياسية عديدة أهمها منصب الوزير الأول (1989-1999)، كما تولى قبلها منصب وزير الرياضة (1986-1987)

كما تولى الفقيد منصب وزير الرياضة (1986-1987) بعد أن كان نائبًا بالبرلمان عن دائرة سوسة ورئيسًا للبرلمان من سنة 1983 إلى 1986.

وكان حامد القروى من أبرز قادة الحزب الاشتراكى الدستورى والتجمع الدستورى الديمقراطي، كما تولى رئاسة فريق النجم الرياضى الساحلى التونسى لعدة سنوات، كما أسس سنة 2013 حزب الحركة الدستورية، قبل أن يعتزل الحياة السياسة عام 2016.