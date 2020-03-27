اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفاة الوزير الأول التونسى الأسبق حامد القروى

الجمعة، 27 مارس 2020 02:11 م
وفاة الوزير الأول التونسى الأسبق حامد القروى حامد القروى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى الوزير الأول التونسى الأسبق، حامد القروي، اليوم/الجمعة/، عن عمر يناهز 93 عامًا، وشغل القروى - وهو طبيب من ولاية سوسة - مناصب سياسية عديدة أهمها منصب الوزير الأول (1989-1999)، كما تولى قبلها منصب وزير الرياضة (1986-1987)

 

كما تولى الفقيد منصب وزير الرياضة (1986-1987) بعد أن كان نائبًا بالبرلمان عن دائرة سوسة ورئيسًا للبرلمان من سنة 1983 إلى 1986.

وكان حامد القروى من أبرز قادة الحزب الاشتراكى الدستورى والتجمع الدستورى الديمقراطي، كما تولى رئاسة فريق النجم الرياضى الساحلى التونسى لعدة سنوات، كما أسس سنة 2013 حزب الحركة الدستورية، قبل أن يعتزل الحياة السياسة عام 2016.


حامد القروى

تونس

أخبار تونس

سوسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الجيش الليبى يوسع مناطق سيطرته في مدن جديدة بالمنطقة الغربية ويقترب من حدود تونس.. تقدم للقوات المسلحة في عين زارة بتحرير شوارع استراتيجية في محاور طرابلس.. المسمارى يتهم الميليشيات بخرق الهدنة الإنسانية

الخميس، 26 مارس 2020 08:27 م

تونس: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 200 بعد تسجيل 27 حالة جديدة

الخميس، 26 مارس 2020 08:21 م

تقارير صحفية: تونس تسجل 6 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد

الخميس، 26 مارس 2020 12:57 م

تونس تنشئ هيئة وطنية لمجابهة فيروس "كورونا"

الخميس، 26 مارس 2020 05:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة