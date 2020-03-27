وزير الخارجية يوجه السفارات بحصر أعداد المصريين العالقين بالخارج وترتيب عودتهم

كتب: أحمد جمعة

في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، واستجابة لنداءات بعض المواطنين المصريين العالقين الذين تواجدوا في الخارج بصفة مؤقتة ولم يتمكنوا من العودة إلي البلاد قبل قرار تعليق الطيران، وجه وزير الخارجية سامح شكرى جميع السفارات والقنصليات المصرية بالتواصل الفورى مع هؤلاء المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة لموافاة وزارة الخارجية بحصر فعلى لأعدادهم وحالاتهم، فضلاً عن تقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما وجه وزير الخارجية سامح شكرى بسرعة إعداد تصور متكامل حول كيفية وآلية ترتيب عودتهم إلى مصر، بحيث يتم تنفيذه في إطار زمني محدد، وبما يتسق مع الإجراءات الخاصة بإحكام السيطرة على كافة منافذ الدولة، وعلي ضوء إرشادات منظمة الصحة العالمية.