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وزير التعليم: تحديد الأجزاء المقررة من المنهج للصفوف الدراسية الأسبوع الجارى

الجمعة، 27 مارس 2020 12:47 ص
وزير التعليم: تحديد الأجزاء المقررة من المنهج للصفوف الدراسية الأسبوع الجارى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تحدد الأسبوع الجارى الدروس والأجزاء المقررة فى منهج الترم الثانى بكل مادة، لجميع الصفوف الدراسية، حتى يكون الطلاب على علم بطبيعة المناهج التي سوف يمتحنوا فيها أو يصمموا مشروعات البحث من خلالها، موضحا  أن كل طالب سوف يعرف أين يقف المنهج عند 15 مارس، وهو موعد تعليق الدراسة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.
 
 
 وأوضح الوزير، أن مستشاري المواد في الوزارة سوف يتولون هذه المهمة.
 
وكان وزير التربية والتعليم، أعلن مجموعة من القرارات التى تتعلق بطلاب الثانوية العامة وباقى الصفوف

- جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

- سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.

 

- الصف الأول والثاني الثانوي: سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

 

- الصف الثالث الثانوي: سوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.

 

- شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي): يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.

 
 

 


التربية والتعليم

الاجزاء المقررة

حذف المناهج

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