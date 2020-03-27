اليوم السابع
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وزير الإعلام اليمنى: حملة إلكترونية تنطلق 9 مساءً لفضح جرائم الحوثى

الجمعة، 27 مارس 2020 08:33 م
وزير الإعلام اليمنى: حملة إلكترونية تنطلق 9 مساءً لفضح جرائم الحوثى وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الاريانى
إيمان حنا

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قال وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، في الذكرى الخامسة لانطلاق عاصفة الحزم، إنها العاصفة التي امتزجت فيها الدماء على تراب اليمن لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية.

وأضاف، فى تغريدات له على حسابه الرسمى بـ"تويتر"، أن الحوثى أمضى سنوات من الإجرام بحق اليمن واليمنيين، وسنظل جميعا نحار تلك الميلشيات من أجل وطننا .

ونوه بأن هناك حملة إلكترونية ستنطلق فى التاسعة مساء اليوم لفضح جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية وتدميرها للدولة ومسخ الهوية اليمنية.

ومن جهة أخرى ، نفى نفيا قاطعا ادعاءات زعيم المليشيا الحوثية عبدالملك الحوثي بانتشار وباء كورونا في مديرية ميدي بمحافظة حجة غرب اليمن، ونؤكد عدم تسجيل وزارة الصحة ومراكزها الصحية ومكتب منظمة الصحة العالمية باليمن في كافة المحافظات المحررة أي إصابة بالفيروس حتى اللحظة.

وأضاف، أن هذه التصريحات اللامسئولة والادعاءات الخرقاء الصادرة عن زعيم المليشيا الحوثية تكشف مستوى السقوط الأخلاقي ومساعي المليشيا استثمار الجائحة العالمية كورونا في سياق الصراع والتحشيد السياسي والعسكري والحرب النفسية على اليمنيين خدمة لمشروعهم الظلامي المستورد من ايران


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