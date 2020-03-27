اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 04:40 ص
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وزير الإعلام الاردنى: حملة التصاريح لا يسمح لهم بدخول إربد أو الخروج منها

الجمعة، 27 مارس 2020 04:00 ص
وزير الإعلام الاردنى: حملة التصاريح لا يسمح لهم بدخول إربد أو الخروج منها أمجد عودة العضايلة وزير الإعلام الأردنى
وكالات

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أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام  الأردني، أمجد عودة العضايلة، أن منتسبى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة – الجيش العربي، والأشخاص المصرّح لهم من الحاكم الإدارى فى محافظة اربد، هم فقط المسموح لهم بالدخول إلى المناطق المعزولة داخل المحافظة، والخروج منها.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، بين أن حملة التصاريح الصادرة عن رئاسة الوزراء والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من القطاعات الحيوية لا يسمح لهم بالدخول إلى محافظة اربد والمناطق المعزولة فيها، أو الخروج منها.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أعلن خلال إيجاز صحفي مساء الخميس عن عزل محافظة اربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، ولا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها، إضافة إلى عزل قصبة إربد وقرى أيدون، وجحفيّة، وسوم، والحصن، والصريح، وحبكا ، عن باقي مناطق المحافظة.


الاردن

كورونا

اربد

وزراء الاردن

فيروس كورونا

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