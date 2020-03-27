اليوم السابع
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وزير الآثار يعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس لبحث تصميم الموقع الالكترونى للمتحف الكبير

الجمعة، 27 مارس 2020 11:27 ص
وزير الآثار يعقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس لبحث تصميم الموقع الالكترونى للمتحف الكبير الدكتور خالد اعلنانى وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس من مقر الوزارة بالزمالك مع فريق عمل الشركة المسئولة عن إنشاء وتصميم الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور الطيب عباس مدير المتحف للشئون الأثرية، وفريق قسم تكنولوجيا المعلومات بالمتحف.
 
 
وخلال الاجتماع، قام مصممو الموقع باستعراض شكل الموقع ومحتواه وأبوابه بما يتيح لمتصفحيه التعريف بالمتحف وتاريخ إنشائه ومسارات الزيارة بداخله وقاعاته المختلفة وأهم القطع المعروضة بها، بالإضافة إلى الخدمات التى يقدمها المتحف لزائريه مثل المطاعم والكافيتريات ودور السينما والمسرح ورحلات الواقع الافتراضى ومتحف الطفل وغيرها من الخدمات.
 
 
كما سيتيح الموقع لمتصفحيه معرفة جميع الأخبار الخاصة بالمتحف ومواعيد ونوعية الاحتفاليات والمعارض المؤقتة التي ستقام به بالإضافة إلى التعريف بالطرق المؤدية له ووسائل المواصلات العامة المختلفة التي يمكن للزائر أن يستخدمها للوصول إليه، بالإضافة إلى تعريف الزائر بالأماكن الأثرية والسياحية الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف. كما سيوفر الموقع أيضا خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر الزيارة.
 
 
ووجه الوزير فريق العمل بضرورة إنهاء العمل في الموقع ليكون جاهزًا قبل الافتتاح بوقت كاف ليكون عنصر تشويق وتعريفي بهذا الصرح الثقافي الضخم والفريد.
 

جدير بالذكر أن أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير هي:60 جنيها للمصريين و 500 جنيه للأجانب للتذكرة الشاملة وتشمل زيارة القاعات الرئيسية للمتحف وقاعة الملك توت عنخ أمون و50 جنيها للمصريين و 400 جنيها للأجانب لزيارة قاعة الملك توت عنخ أمون فقط و30 جنيها للمصريين و 200 جنيها للأجانب لزيارة القاعات الرئيسية فقط و 50 جنيها للمصريين و 60 جنيها للأجانب لزيارة المسلة المعلقة، علي ان تكون سعر تذاكر دخول المتحف للطلاب المصريين 30 جنيها و تذكرة دخول المسلة المعلقة 40 جنيها، وسيُمنح الطالب الأجنبي تخفيض 50% على أسعار دخول المتحف والمسلة للزائر الأجنبى.

 
 
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