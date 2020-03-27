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وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:18 م
وزارة الصحة التونسية تعلن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فحص كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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أعلنت وزارة الصحة التونسيىة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد إصابات الفيروس في تونس إلى 227 حالة.

 

وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 200 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، حسبما نشرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

 

أفادت مصادر إعلامية الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

 

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية  ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

 

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".


تونس

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فيروس كورونا

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فحص كورونا

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