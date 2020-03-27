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نداء من وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية للمعتمرين ..اعرف التفاصيل

الجمعة، 27 مارس 2020 08:08 م
نداء من وزارة الحج والعمرة بالمملكة السعودية للمعتمرين ..اعرف التفاصيل وزارة الحج بالسعودية
إيمان حنا

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ناشدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية جموع المعتمرين ممن لا يزالون فى المملكة بسرعة تقديم طلبات الإعفاء من الغرامات المالية والآثار القانونية المترتبة على تأخر مغادرتهم وأعلنت ـ وبالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ـ بأنه إلحاقاً لما أعلنت عنه في 23 مارس عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية للتقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة. وفق بيان صحفى.

أضافت الوزارة فى بيانها، إننا نود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم السبت المقبل الذي يوافق 28 مارس، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي: eservices.haj.gov.sa علماً بأنه ستطبق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت بالتعاون مع الجهات المختصة، إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم فى المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ، التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مارس 2020، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكترونى eservices.haj.gov.sa.

وكان الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قد أكد فى وقت سابق أن قرار إلغاء العُمرة للزوار والمقيمين هدفه منع وصول فيروس كورونا لمكة المكرمة، مؤكدا حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وقال نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فى مداخلة هاتفية مع قناة العربية اليوم الأربعاء، إن القرار إجراء احترازى مؤقت لعدم وصول المرض إلى مكة والمدينة المنورة من خلال الزوار أو المقيمين وبشكل مؤقت ودورى، مشددا على مواصلة تقديم الخدمات لكل المعتمرين وزوار المدينة المنورة من خلال التواصل مباشرة مع الشركات المنظمة لرحلات العمرة واستكمال كافة الحزم الخدمية والمتعاقد عليها سابقا.

وأشار إلى وجود تواصل مباشر مع رحلات مغادرة المعتمرين حسب الجدولة السابقة لوصولهم لبلادهم سالمين غانمين، مختتمًا: نعمل على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم فى أقرب وقت.

كان نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط قد كشف عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية وزيارة المسجد النبوى بشكل مؤقت، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وزارة الحج

المعتمرين

السعودية الحج والعمرة

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