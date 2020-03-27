نتنياهو يستعد لفتح "خندق قيادة الدولة" فى حال تفاقم ازمة كورونا

كتب: أحمد علوى

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" في حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، وأن الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وتابعت الصحيفة: "هذا الخندق خصص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرر استخدامه لإدارة أزمة كورونا، وأوضحت مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو أن الحديث يدور عن أداة إضافية للإدارة والسيطرة والمراقبة على أزمة كورونا، التي يبدو أنها سترافقنا لفترة طويلة من الزمن".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 10، فيما بلغ عدد المصابين 3035، منهم 49 حالة خطيرة.

وأفادت الصحة الإسرائيلية بأن مسنة إسرائيلية تبلغ من العمر 76 عاما توفيت هذا الصباح في مستشفى بيلينسون، فيما توفي مسن عمره 93 عاما في مستشفى سوروكا.