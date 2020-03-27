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نتنياهو يستعد لفتح "خندق قيادة الدولة" فى حال تفاقم ازمة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 05:09 م
نتنياهو يستعد لفتح "خندق قيادة الدولة" فى حال تفاقم ازمة كورونا نتنياهو
كتب: أحمد علوى

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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر بفتح ما يسمى بـ"خندق قيادة الدولة" في حالة الطوارئ وهو مخصص لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت نظرا لتفاقم أزمة كورونا في إسرائيل، وأن الخندق المذكور يقع في الأعماق تحت الأرض في جبال القدس، حيث سيعمل منه المركز الوطني لإدارة الأزمات.

وتابعت الصحيفة: "هذا الخندق خصص في الأصل لإدارة حرب شاملة تتعرض لها إسرائيل، لكن الآن تقرر استخدامه لإدارة أزمة كورونا، وأوضحت مصادر مطلعة في مكتب نتنياهو أن الحديث يدور عن أداة إضافية للإدارة والسيطرة والمراقبة على أزمة كورونا، التي يبدو أنها سترافقنا لفترة طويلة من الزمن".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 10، فيما بلغ عدد المصابين 3035، منهم 49 حالة خطيرة.

وأفادت الصحة الإسرائيلية بأن مسنة إسرائيلية تبلغ من العمر 76 عاما توفيت هذا الصباح في مستشفى بيلينسون، فيما توفي مسن عمره 93 عاما في مستشفى سوروكا.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يصيب مليون إسرائيلى، وقال نتنياهو -خلال محادثة هاتفية جماعية أجراها مع مجلس الوزراء- إن إسرائيل قد تسجل إصابات بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف حالة بحلول الأسبوع المقبل وفقًا لتقديرات وزارة الصحة، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

 


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