ميناء الإسكندرية يفتح بوابات إضافية منعا للزحام تيسيرا على المصدرين

الإسكندرية أسماء على بدر

وجه الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، بفتح بوابات إضافيه بالتنسيق مع الجمارك والشرطة لضمان السيولة، وتيسيرا على المصدرين خاصةً ونحن فى موسم تصدير الحاصلات الزراعية، جاء ذلك خلال متابعة الربان شاهين الميدانية للتأكد من انتظام عمل الجهات المختلفة العاملة بالميناء، وتفقد حركة دخول وخروج السفن .

وقال بيان هيئة ميناء الإسكندرية اليوم، إنه رداً على شكاوى من تعطيل شاحنات البضائع والحاويات على الطرق السريعة تواصل شاهين مع اداره المرور لتسهيل بعض الإجراءات وتستمر حركة السفن والشاحنات والبضائع بميناء الإسكندرية على مدار الـ 24 ساعة .

وكان قد أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار دخول وخروج السفن والبضائع من وإلى الميناء على مدى الـ24 ساعة.

كما أكد شاهين خلال تصريح صحفى اليوم، انتظام أعمال الشحن والتفريغ دون توقف بمينائى الإسكندرية والدخيلة.

وكان قد قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا على مدى الـ 24 ساعة، حيث تستمر أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والقطع البحرية، وحركة البضائع، ومراقبة الساحات، والنظام الإلكتروني، وتأمين الأفراد والمنشآت.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل بضرورة استمرار إستقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق استراتيجى هام من مرافق الدولة مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الغندور أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا بحيث يستمر العمل على مدى الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة كل الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة، والمباني، والسفن والوحدات البحرية، والاسطح والبضائع، والمعدات، وسيارات ركوب العاملين، ومكاتبهم، ومعداتهم وذلك على مدى الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.