اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مياه الشرب بالأقصر تناشد المواطنين سرعة شحن "عداد الكارت" قبل غلق المراكز

الجمعة، 27 مارس 2020 08:53 ص
مياه الشرب بالأقصر تناشد المواطنين سرعة شحن "عداد الكارت" قبل غلق المراكز عدادات المياه بالكارت
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً، وحرصاً من الشركة على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة، ناشدت الشركة عملاء العدادات ذات الدفع المسبق "عداد الكارت" التوجه إلى مراكز الشحن التابعة للشركة لإعادة شحن العدادات بأي مبلغ كان، حتى يتمكن العميل من أخذ خطة الإجازات الجديدة لكى يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل المقبل.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر - فى بيان صحفى - أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك حتى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، لذا تهيب الشركة بالعملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن بداية من يوم غداً السبت 28 مارس 2020، وإلى موعد أقصاه الخميس 2 أبريل 2020، وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد، وللعلم سوف يستمر العداد في تسجيل القراءات (قيمة وكمية المياه المستهلكة) على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن.

وكانت شركة مياه الأقصر بقيادة الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، قد استكملت أمس الخميس، حملات التوعية وتعليق بوسترات الإرشادات للموظفين والمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق حملات توعية بجانب التعقيم والتطهير والمكافحة حول الجمهورية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 


الاقصر

شركة مياه الاقصر

عداد مياه الكارت

اخبار الاقصر

شحن عدادات المياه

اخبار مصر اليوم

شحن عداد المياه

مراكز شحن عداد المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شباب مدن وقرى الأقصر يواصلون تعقيم المنشآت والشوارع لمكافحة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 06:00 ص

"مياه الأقصر": إنهاء التعقيم الكامل لمرشحات ومحطات المياه شرق وغرب المحافظة

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 ص

سيارة بمكبرات صوت تجوب الأقصر لتعريف الأهالى تفاصيل الحظر الجمعة والسبت

الجمعة، 27 مارس 2020 02:44 ص

صور.. رئيس مدينة الأقصر: استمرار أعمال التعقيم والتطهير خلال حظر التجوال

الجمعة، 27 مارس 2020 12:24 ص

صور.. رئيس مدينة إسنا يقود حملة لمتابعة استجابة المواطنين لقرار حظر التجول

الخميس، 26 مارس 2020 11:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة