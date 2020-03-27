مياه الشرب بالأقصر تناشد المواطنين سرعة شحن "عداد الكارت" قبل غلق المراكز

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً، وحرصاً من الشركة على تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء وحفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين في جميع أنحاء المحافظة، ناشدت الشركة عملاء العدادات ذات الدفع المسبق "عداد الكارت" التوجه إلى مراكز الشحن التابعة للشركة لإعادة شحن العدادات بأي مبلغ كان، حتى يتمكن العميل من أخذ خطة الإجازات الجديدة لكى يتجنب انقطاع خدمة المياه طوال شهر أبريل المقبل.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر - فى بيان صحفى - أن مراكز الشحن سيتم إغلاقها لمدة شهر بداية من الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك حتى يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، لذا تهيب الشركة بالعملاء العداد مسبق الدفع التوجه إلى مراكز الشحن بداية من يوم غداً السبت 28 مارس 2020، وإلى موعد أقصاه الخميس 2 أبريل 2020، وإلا فلن يتمكن العميل من إعادة الشحن بعد هذا الموعد، وللعلم سوف يستمر العداد في تسجيل القراءات (قيمة وكمية المياه المستهلكة) على أن تتم محاسبة العميل عليها بعد إعادة فتح مراكز الشحن.

وكانت شركة مياه الأقصر بقيادة الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، قد استكملت أمس الخميس، حملات التوعية وتعليق بوسترات الإرشادات للموظفين والمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق حملات توعية بجانب التعقيم والتطهير والمكافحة حول الجمهورية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.