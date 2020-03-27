اليوم السابع
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لمكافحة فيروس كورونا..

"مياه الأقصر": إنهاء التعقيم الكامل لمرشحات ومحطات المياه شرق وغرب المحافظة

الجمعة، 27 مارس 2020 05:00 ص
"مياه الأقصر": إنهاء التعقيم الكامل لمرشحات ومحطات المياه شرق وغرب المحافظة جانب من اعمال التطهير
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم خلال الساعات الماضية استكمال حملات التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمياه الشرب، حيث قامت إدارة التطهير بأداء بأعمال التطهير اليومية بديوان عام الشركة، وذلك لمكافحة أى مستجدات لقطاعات الشركة ذات الاختلاط المباشر بالمواطنين، وكذلك سيارات الشركة المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للعاملين بالشركة.

وأضاف رئيس شركة مياه الأقصر، أنه نفذت إدارة شمال الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحى بإشراف ومتابعة مهندس وليد عباس مدير عام الإدارة وبجهود إدارة المعامل وإدارة السلامة والصحة المهنية، أعمال التطهير والتعقيم لمرشحات الزينية قبلى ومحمد عامر وجاد الكريم، وشمل التطهير المكاتب الإدارية وأماكن التعامل مع المواطنين.

كما تمت متابعة أعمال تعقيم وتطهير مقر إدارة مياه الطود بإشراف المهندس نجار أحمد مدير الإدارة، وتواصلت أعمال التطهير والتعقيم بمحطة مياه غرب النيل ومرشحات تنقية المياه بإشراف المهندس أحمد حسن مدير إدارة القرنة، ومتابعة مهندس محمد خليفة مدير المحطة وتنفيذ وجهود جميع العاملين، وخلال أعمال التطهير والتعقيم قام رجال الشركة بتعليق لافتات توعية صحية بإدارة البياضية ومحطة مياه الشرب بالرضوانية لمحاربة عدوى فيروس كورونا.

وفى نفس السياق صرح وليد الادفاوى مسئول التوعية بشركة مياه الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مواصلة مبادرة التوعية والتثقيف للمواطنين والموظفين بالشركة شملت تركيب بوسترات توعية بكيفية مكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19" عبر خطوات محددة بالنظافة الشخصية والطرق الصحيحة لغسل اليدين، وكيف يحمي الشخص من حوله حال ظهور أعراض الإصابة والاتصال بأرقام شركة المياه.

ويضيف وليد الإدفاوى، أنه تم مؤخراً إطلاق فريق إدارة التوعية بشركة المياه، إرشادات للتوعية الصحية بمقر الشركة وتوزيعها لعدد من الإدارات لنشرها بمحطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، ومقر خدمة العملاء والإدارات التابعة للشركة بمحافظة الأقصر، وذلك بهدف توعية المواطنين والمشتركين والمترددين على مقرات خدمة العملاء وتوعية العاملين بوسائل وطرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا المستجد.


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