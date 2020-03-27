اليوم السابع
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للأسبوع الثاني على التوالي..

موانئ بورسعيد تواصل أعمال التعقيم للوقاية من فيروس كورونا .. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 03:08 م
موانئ بورسعيد تواصل أعمال التعقيم للوقاية من فيروس كورونا .. صور تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا
بورسعيد – السيد فلاح

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أعلنت موانىء بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استمرار أعمال التطهير والتعقيم اليوم، الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي في إطار مسئوليتها الوطنية .

وشملت إجراءات التعقيم لـ"مكاتب الموظفين والطرقات والممرات بمبنى ديوان الهيئة بغرب بورسعيد للقطاع الشمالي التابع للهيئة الاقتصادية، وكذلك قاطرات الإرشاد البحرية السلام 1 والسلام 2 الملحقة بالميناء السياحي مع توجيه المتواجدين من العاملين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ومكافحة كورونا المستجد كوفيد- 19.

ونفذت موانئ بورسعيد "شرق وغرب" خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع مقارها وموانئها، حيث دفعت بفرق وأطقم وقائية من قبل العاملين بها بالإدارات المعنيه بالصحة والسلامة المهنية؛ لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكافة المبانى التي تشهد ارتياداً من بعض المواطنين المتعاملين مع الإدارات.

على جانب آخر، أعلن المكتب الإعلامي لموانىء بورسعيد أن الموانئ تعمل بكامل طاقتها واستمرار حركة التداول للسفن والبضائع على مدار أيام الأسبوع خلال  24 ساعة، كما يتم تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بالموانئ ، وكيفية الوقاية منه، وتوعية العاملين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار، مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة الإدارات لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنباً للإصابة.

وسجلت حركة السفن اليوم بموانئ بورسعيد، 34 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد على الأرصفة  5 سفن  ومن المنتظر دخول 4 سفن، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين  ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (1)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (2)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (3)

 

تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (4)

 

تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (5)

 

تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (6)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (7)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (8)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (9)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (10)
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (1)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (2)
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (3)
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (4)
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (5)
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (6)
 
تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (7)

 

تعقيم موانئ بورسعيد للوقاية من فيروس كورونا (9)

بورسعيد

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