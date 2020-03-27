مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:23 ص
توقيت صلاة الظهر 12:01 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:11
ميعاد صلاة العشاء 7:29
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:26 ص
توقيت صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء 7:35 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:18
توقيت صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:27 م
ميعاد صلاة المغرب 08: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:25 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:18
توقيت صلاة المغرب 5:59 م
موعد صلاة العشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:23 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:05 م
موعد صلاة العشاء 7:18
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:58 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
موعد صلاة المغرب 6:37 م
ميعاد صلاة العشاء 7:47 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
توقيت صلاة الظهر 12:27 م
موعد صلاة العصر 3:54 م
موعد صلاة المغرب 6:39 م
توقيت صلاة العشاء 7:49 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:27 ص
توقيت صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:21 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:09
توقيت صلاة الظهر 11:46 م
ميعاد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:58
موعد صلاة العشاء 7:13 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:57 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 3:37 م
توقيت صلاة المغرب 6:37 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:50 ص
توقيت صلاة الظهر 12:33 م
موعد صلاة العصر 4:04 م
توقيت صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:06
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:17 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
ميعاد صلاة العصر 3:23 م
توقيت صلاة المغرب 6:04 م
مواقيت صلاة العشاء 7:21 م
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