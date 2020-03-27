مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27/3/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:23 ص

توقيت صلاة الظهر 12:01 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:11

ميعاد صلاة العشاء 7:29

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:26 ص

توقيت صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 3:36

توقيت صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:18

توقيت صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 08: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:25 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:13 ص

توقيت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:18

توقيت صلاة المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:14 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:23 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 3:22 م

توقيت صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء 7:18

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:58 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:52 م

موعد صلاة المغرب 6:37 م

ميعاد صلاة العشاء 7:47 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 3:54 م

موعد صلاة المغرب 6:39 م

توقيت صلاة العشاء 7:49 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:27 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:21 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:09

توقيت صلاة الظهر 11:46 م

ميعاد صلاة العصر 3:15 م

موعد صلاة المغرب 5:58

موعد صلاة العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:28 م

موعد صلاة العصر 3:37 م

توقيت صلاة المغرب 6:37 م

موعد صلاة العشاء 7:51 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:50 ص

توقيت صلاة الظهر 12:33 م

موعد صلاة العصر 4:04 م

توقيت صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 8:06

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:17 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:23 م

توقيت صلاة المغرب 6:04 م

مواقيت صلاة العشاء 7:21 م