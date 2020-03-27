اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

من لم يمت بالسيف مات بغيره.. ربة منزل حاولت الهرب من كورونا فماتت بالتعقيم السام

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 ص
من لم يمت بالسيف مات بغيره.. ربة منزل حاولت الهرب من كورونا فماتت بالتعقيم السام جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، بيت شعر ينطبق على سيدة بسيطة من سكان أوسيم، شمال محافظة الجيزة، دفعها الخوف على أفرد أسرتها من انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة مع متابعتها للقنوات التلفزيونية التى تطالب المواطنين بتطهير المنزل وتعقيمه، ومع إصابة العديد من المواطنين، قررت حماية أفراد أسرتها الصغيرة، المكون من زوجها، "مسعد.م" نجار بسيط بورشة متواضعة بأوسيم، وأطفالها الثلاثة الصغار، "رودينا"، و"حبيبة"، و"محمد".
 
الثقافة البسيطة للزوجة لم تسعفها فى الحذر من المواد التى ستستخدمها فى تكوين خليط لتعقيم المنزل، فأسرعت لإحضار كمية من الكلور، والخل، وماء النار، ومياه، وأعدت منهم خليطا، وبدأت فى رش أرجاء المنزل لتعقيمه، معتقدة أنها تحارب الفيروس الخفى، ولم تدرى أن مكونات الخليط التى صنعته من شأنه إلحاق الضرر بأسرتها الصغيرة.
 
عقب رش الزوجة للخليط بدأت مكوناته تؤثر على أفراد الأسرة، وتعرضوا لحالة من التسمم،  نتيجة انبعاث رائحة الخليط السام، عقب تناولهم وجبة العشاء، والتى ربما طالتها أيضا آثار الخليط المستخدم فى تعقيم المنزل.
 
ساءت الحالة الصحية الصحية لأفرد الأسرة، وعلى الفور أسرع أفراد عائلتهم لنقلهم إلى المستشفى، إلا أن الزوجة الأكثر تضررا من الخليط السام، تدهورت حالتها الصحية لتفارق الحياة، بينما تم نقل الزوج إلى مركز السموم فى حالة حرجة، ويتلقى الأطفال الثلاثة العلاج بالمستشفى.
 
تحريات رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، أكدت عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، حيث أنهى أفراد أسرتها الإجراءات الخاصة بالدفن، وتسلموا جثمانها وتم تشييع جنازتها، بينما تتوجه دعوات الشفاء للزوج وأطفاله الثلاثة.
 
شهود عيان أكدوا أنه عقب نقل الضحايا إلى المستشفى، تداولت شائعات عن إصابتهم بفيروس الكورونا، وهو ما آثار حالة من الذعر، إلا أن الحقيقة هى إصابتهم باختناق وتسمم من الخليط الذى أعدته الزوجة لتعقيم المنزل.
 
أضاف شهود العيان أن حالة الأطفال مستقرة، بينما حالة الأب ما زالت حرجة، ويتلقى العلاج بمركز السموم.

فيروس كورونا

مصرع ربة منزل

اختناق اسرة

تسمم اسرة

اوسيم

اخبار الحوادث

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج وفقا لقانون الخدمة المدنية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

النقل العام: الأتوبيس النهرى يعمل من 6.30 صباحا لـ6 مساء ولا رحلات نيلية

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

كيف تعالج نفسك قدر الاستطاعة لو أصبت بكورونا؟.. أستاذ بجامعة هارفارد يرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة