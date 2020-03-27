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منطقة الباحة بالسعودية تطلق مبادرة "لستم وحدكم"

الجمعة، 27 مارس 2020 02:18 م
منطقة الباحة بالسعودية تطلق مبادرة "لستم وحدكم"
إيمان حنا

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وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالسعودية، بإطلاق مبادرة "لستم وحدكم"، وذلك بتكثيف الجهود وتوحيدها لنشر الوعى الصحى الوقائي وتوفير بعض الخدمات المساندة ذات العلاقة بالإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا الجديد. وفق واس.


وتستهدف المبادرة ذات الجوانب الصحية والإنسانية والتوعوية جميع شرائح المجتمع عبر نشر المواد التوعوية وتوفير العيادة المتنقلة ونقاط الفحص الطبي، بالإضافة لتوزيع لوازم الحماية الطبية لأسر شهداء الواجب وأسر المرابطين بالحد الجنوبي والأيتام والأرامل والسجناء والمنومين.


يذكر أن المبادرة التي ينفذها مركز الحسام للخدمات الإنسانية والأعمال التطوعية، تأتي بالشراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية والهلال الأحمر السعودي ومجلس شباب المنطقة، بالإضافة إلى جمعية تعاطف الصحية وجمعية أبواب التطوعية والجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.

وكان وكيل إمارة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديرى، أوضح اليوم أن الإمارة أنجزت إنفاذاً لتوجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بتطبيق آليات العمل عن بعد واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، أكثر من 1500 عملية إلكترونية .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء ذلك خلال اطلاع وكيل الإماراة اليوم على تقارير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بإمارة المنطقة ونتائج آليات العمل عن بعد .

 

وبين وكيل إمارة الرياض أن الخدمات الإلكترونية تشمل طلبات السجناء إلكترونياً وطلبات تملك العقار وخدمة التعديات الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الحالية التي تشمل المجلس الإلكتروني الذي يمثل مجلس أمير منطقة الرياض و نائبه وكذلك الاستدعاء الإلكتروني .

وأكد الدكتور السديرى على تواصل الإمارة مع المواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر أدوات الاتصال عن بعد وتقديم خدماتها لهم في مواقعهم دون الحاجة لتواجدهم .


الرياض

كورونا

الباحة

فيروس كورونا

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