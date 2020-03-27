اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:58 م
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مليار و432 مليون جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك السخنة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:38 م
مليار و432 مليون جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك السخنة السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
السويس – السيد فلاح

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أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر فبراير 2020 عن مشمول 5959 شهادة جمركية وأرد نهائى بإجمالى 11731 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع "مكونات تكييف، وثلاجات، ومراوح، وأقمشة، وأخشاب، وخيوط" وأكسسوار حريمى وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها وإكسسوار التليفون المحمول ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 443 مليون 184 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 989 مليون و156 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر فبراير 2020 حوالى 1354 شهادة بعدد حاويات 12398 بقيمة إجمالية مليار و 178 مليون و 267 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 5 مليون و525 ألف جنيه .

وكانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن "دريس برسيم، ورخام، ورمال، وفوسفاتن فايبر جلاس".

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر فبراير 2020 حوالى مليار و432 مليون و340 ألف جنيه.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

 


جمارك السخنه

العين السخنه

جمارك الموانى

اخبار السويس

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