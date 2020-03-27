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مقتل وإصابة 5 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتشاجر فى قرية بنى أحمد الغربية بالمنيا

الجمعة، 27 مارس 2020 12:09 م
مقتل وإصابة 5 أشخاص.. ضبط المتهمين بالتشاجر فى قرية بنى أحمد الغربية بالمنيا المتهمون
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في ضبط العناصر المشاركة في مشاجرة وقعت بين طرفين في قرية بنى أحمد الغربية بمحافظة المنيا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

 

تلقى مركز شرطة المنيا بلاغ بحدوث مشاجرة فى قرية بنى أحمد الغربية بدائرة المركز بين (طرف أول - 5 أشخاص وتوفى اثنين منهم وإصابة 3 بطلقات نارية )، و (طرف ثانى – 4 أشخاص أحدهم هارب) وجميعهم مُقيمين بذات القرية.

 

وتبين من خلال التحريات أن المشاجرة وقعت على إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين؛ لخلافات الجيرة وقيام الطرف الأول بالتعدى بالبناء على حرم الطريق أمام منزل الطرف الثانى مما أدى لنشوب مشاجرة بين الطرفين قام خلالها أحد الأشخاص بالطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته مُحدثاً إصابة الطرف الأول ومقتل إثنين منهم، وتم نقلهما والمصابين للمستشفى.

 

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) فيما تمكن أحد الأشخاص من المشاركين في المشاجرة من الهرب.

 

وباستهداف القرية المشار إليه بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن أسفرت جهودها عن ضبط عدد 7 قطع سلاح نارية بندقيتين آليتين، و3بنادق خرطوش، و2 فرد خرطوش وعدد 52 طلقة مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 أشخاص من أفراد الطرف الثانى.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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المتهمين

 


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