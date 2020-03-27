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مطار برمنجهام البريطانى قد يتحول إلى مشرحة لموتى كورونا.. اعرف القصة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:11 م
مطار برمنجهام البريطانى قد يتحول إلى مشرحة لموتى كورونا.. اعرف القصة مطار برمنجهام
كتب هيثم سلامة

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كشفت تقارير إخبارية، عن إمكانية اللجوء لتحويل مطار برمنجهام في المملكة المتحدة إلى مشرحة مؤقتة استعدادًا لاستقبال الآلاف الجثث، إذا ادعت الحاجة إلى ذلك، حيث يمكن أن يتسع إلى 12 ألف جثة.

 

وذكرت جريدة التليجراف، أنه المطار يقع بجوار مستشفى مؤقت يضم خمسة آلاف مريض بفيروس كورونا، وسيوفر المطار مساحة لـ 1500 جثة، كما يمكن زيادة هذه السعة.

مطار
مطار برمنجهام 

 

أوضح التقرير، أن السلطات تقوم ببناء مستشفى مؤقت بسعة 5 ألاف سرير في شرق لندن، ومستشفى أخرى مؤقته تحتوي على ألف سرير في مركز مانشستر المركزي للمؤتمرات، كما سيكون لديها أيضا مشرحة في الموقع.

 

وأنشأت وزارة الدفاع البريطانية، قوة دعم لاحتواء فيروس كورونا كوفيد،  قوامها 20 ألف جندي للتعامل مع الأزمة، حيث تأتي غالبية القوات من وحدات لوجستية وطبية من اللواء اللوجستي 101 التابع للجيش.

 

وقال متحدث باسم مطار برمنجهام،إنه يمكن لمطار برمنجهام توفير أرض لموقع مشرحة مؤقته لدعم جائحة فيروس كورونا، حيث استيعابه الجثث المتوفاة من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك غير المرتبطين بفيروس كورونا.

 

وأعلن البروفيسور، كريس ويتى، كبير الأطباء الطبيين في بريطانيا أنه سيعزل نفسه ذاتيًا بعد ظهور أعراض فيروس كورونا وذلك بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أن نتائج اختبارات فيروس كورونا الخاصة بهما جاءت إيجابية، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

غرد البروفيسور ويتى: "بعد ظهور الأعراض المتوافقة مع كوفيد-19 الليلة الماضية ، تماشياً مع الإرشادات ، سأكون في عزلة ذاتية في المنزل للأيام السبعة المقبلة. سأواصل تقديم المشورة للحكومة بشأن الاستجابة الطبية لفيروس كورونا ، بدعم من نوابي."

 

واعتبرت الصحيفة أن تغريدة الخبير الأول هي الأحدث في سلسلة من الأخبار الصادمة اليوم ، حيث تفشي الفيروس التاجي في المملكة المتحدة، حيث أعلن جونسون هذا الصباح في رسالة بالفيديو أنه مصابا بالفيروس قبل أن يعلن هانكوك ذلك.

 

على الرغم من الاختبارين الإيجابيين وأعراض ويتي ، أصر داونينج ستريت على أنه لن يتم اختبار كبار الوزراء والمسئولين والمساعدين للمرض إلا إذا ظهرت عليهم أعراض أيضًا.

 

جاء ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات في المملكة المتحدة بفيروس التاجي بنسبة الثلث إلى 759 بعد أن أعلن المسئولون 181 ضحية أخرى للعدوى القاتلة في أكبر ارتفاع يومي حتى الآن.

 

 


بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

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