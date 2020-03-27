اليوم السابع
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مصر للطيران تشارك فى حملة خليك فى البيت بفيديو يضم مجموعة من الركب الطائر

الجمعة، 27 مارس 2020 04:58 م
مصر للطيران تشارك فى حملة خليك فى البيت بفيديو يضم مجموعة من الركب الطائر طائرة مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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شاركت الشركة الوطنية مصر للطيران، فى حملة "خليك في البيت"، التى أعلنت عنها العديد من مؤسسات وهيئات الدولة من أجل سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذى تسبب فى إصابة نحو 495 مواطناً و24 حالة وفاة داخل البلاد.
 
وقامت مصر للطيران، بتوجيه رسالة إلى عملائها المسافرين، بالبقاء بالمنزل حفاظا علي سلامتهم حتي يستطيعوا السفر والمغامرات مرة ثانية على متن رحلاتها الجوية بأمان وسلامة.
 
وعلقت مصر للطيران رحلاتها الدولية إلى كافة أنحاء دول العالم، تنفيذا لقرار الحكومة المصرية الصادر بتعليق الطيران من وإلى المطارات المصرية، باستثناء رحلات الشحن الجوي والطيران الداخلي.
 
جدير بالذكر، أن قطاعي الطيران من القطاعات الأكثر تضررا على مستوي العالم بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، أن خسائر شركات الطيران حول العالم سوف تقدر بنحو 252 مليار دولار بسبب هذه الأزمة، كما أعلن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن خسائر قطاع الطيران المصري من قرار تعليق الرحلات حتى 30 مارس تصل إلي 2.25 مليار جنيه مصري.
 
 

 


مصر للطيران

حملة خليك فى البيت

مكافحة كورونا

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