مصرع طالبة وإصابة 8 آخرين فى حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى قبل مدخل مركز الغنايم بسوهاج بحوالى 2 كيلو وقوع حادث سيارة على الطريق مما نتج عنه مصرع فتاة وإصابة 8 آخرين جميعهم يقمون بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بوقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى ووجود متوفيه ومصابين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط والمصابين إلى مستشفيات سوهاج لتلقى العلاج.

تم الدفع بالقوات وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتبين من خلال التحريات وقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بين محافظتى سوهاج وأسيوط نتج عن الحادث إصابة أسماء رجب عبد الحي 20 سنة طالبة- من البلينا - بكدمات وسحجات بالجسم، وهنية عارف محمد 19 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وولاء نبيل محمد 20 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وإيمان رجب عبدالحى 19 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وإبراهيم جابر فرغل 35 سنة سائق بكدمات وسحجات بالجسم، وندى نبيل الدسوقي 19 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، ورانيا ناصر الدسوقى 19 سنة بسحجات وكدمات بالجسم، ورانيا فريد الدسوقي 19 سنة بسحجات وكدمات بالجسم وجميعهم من مركز البلينا، وتم نقلهم جميعا للمستشفيات بسوهاج لتلقى العلاج ونتج عن الحادث أيضا مصرع سهيلة خالد عبدالعظيم 19 سنة وتم نقلها إلى أسيوط.

وتبين أن الطالبات جميعهن من كليتى التجارة والشريعة جامعة الأزهر، تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.