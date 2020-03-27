اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 05:38 م
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مصرع سائق في حادث سير بأسوان

الجمعة، 27 مارس 2020 05:24 م
مصرع سائق في حادث سير بأسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شهد طريق بلانة نصر النوبة بمحافظة أسوان اليوم حادث سير أسفر عن مصرع سائق  
حيث تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق بلانة دائرة المركز وأسفر عن حالة وفاة  وإصابة شخص .
 
ووجه اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية  مدير أمن أسوان  بإنتقال المأمور وضباط المباحث لموقع الحادث وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل (بدون لوحات ) قيادة " ع .ج" سائق ومقيم دائرة مركز شرطة نصر النوبة قادماً من مزلقان بلانة تجاه نصر النوبة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى الى  اصطدامها بمقدمة سيارة نقل  من الجهة اليسرى قيادة " ع. ا" سائق ومقيم كفر الشيخ حال قدومها من الاتجاه المقابل نتج عن ذلك انقلاب السيارة الثانية وحدوث تلفيات بالسيارتين .
 
اسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الاولى متأثراً بإصابته وإصابة مستقليها برفقته المدعو " م .أ" وتم نقله لمستشفى أسوان الجامعى وبسؤال قائد السيارة الثانية ونجل خال المتوفي ايد ما جاء بالفحص ولم يشتبه الأخير فى الحادث جنائياً، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.تم إزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
 
من ناحية أخري كانت قد  لفظت طفلة أنفاسها الأخيرة بمستشفى نصر النوبة المركزي بأسوان متأثرة بإصابتها الناجمة عن سقوطها من الدور الثالث بمنزلها في كوم أمبو بمحافظة أسوان مما أدى لوفاتها .وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.
 
وبتوقيع الكشف الطبى على جثة الطفلة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود نزيف بالمخ  إثر سقوطها من علو مما أدى إلى وفاتها ولا يوجد شبهة جنائية في الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
 
كان قد تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة  من مستشفى نصر النوبة المركزي بوصول الطفلة " ز. ش " البالغة من العمر 8 سنوات ومقيمة المنشية دائرة مركز شرطة كوم أمبو . مصابة  بنزيف بالمخ  وتوفيت أثناء إسعافها من أثر ادعاء سقوط من علو .
 
 ووجه  اللواء هشام فاروق مساعد وزير الداخلية  مدير أمن أسوان بانتقال المأمور وضباط المباحث لسؤال والدها " ش ي"  51 سنة عامل ومقيم بنفس العنوان قرر بأنه أثناء لهو كريمته بشرفة الشقة سكنهم بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت على الأرض وحدثت إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها ولم يشتبه في وفاتها جنائياً .
 
ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة   نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية  ولا توجد شبهة جنائية .
 
من ناحية أخري كان قد شب حريق هائل فى شقة سكنية بمنطقة الفارسية بمركز إدفو محافظة أسوان،  ، مما أسفر عن احتراق محتويات المنزل، ولم ينتج عن الحادث إصابات بشرية أو وفيات، وتم إخماد النيران التى اشتعلت نتيجة ماس كهربائى، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 
 
تلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوصول بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بناحية الفارسية دائرة مركز إدفو، ووجه مدير أمن أسوان، مأمور وضباط مباحث المركز وقوات الحماية المدنية بالمديرية وتمت السيطرة على الحريق واخماده.
 
و بالفحص تبين، أن العقار مكون من طابقين ونشوب حريق بشقة بالطابق الثانى ملك "ع . س" 23 سنة، عامل، ومقيم بمحل البلاغ، ونتج عن ذلك احتراق بعض محتوياتها من الأثاث المنزلى دون إصابات، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص ورجح سبب نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، ولم يتهم أو يشتبه فى حدوثه جنائياً. 
 
 
 
 
 

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