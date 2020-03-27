مصدر: وزير المالية البريطانى لا يخضع للعزل الذاتى

قال مصدر فى وزارة المالية البريطانية إن الوزير ريشى سوناك لا يخضع للعزل الذاتى بعد أن ثبتت إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس".

وعلى الجانب الأخر، أكدت صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.