اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 06:20 م
خالد صلاح
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مصدر: لومبارديا الإيطالية تسجل 541 وفاة بكورونا فى يوم واحد

الجمعة، 27 مارس 2020 05:44 م
مصدر: لومبارديا الإيطالية تسجل 541 وفاة بكورونا فى يوم واحد مصابى فيروس كورونا
رويترز

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قال مصدر مطلع، إن عدد وفيات فيروس كورونا فى منطقة لومبارديا بشمال إيطاليا ارتفع 541 شخصا فى يوم واحد إلى نحو 5402، ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثانى أعلى معدل فى الإقليم حتى اليوم.
 
وأضاف المصدر، أن عدد المصابين فى الإقليم زاد 2409 حالات إلى 37298 شخصا، مشيرا إلى تسجيل 2543 حالة جديدة أمس.
 
وكان سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة فى إيطاليا، قد أعلن اليوم الجمعة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد، جاء تصريح بروسافيرو بعد يوم من رصد أكثر من 6150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 712 بالمرض خلال 24 ساعة فقط.
 
وقال سيلفيو بروسافيرو، فى مؤتمر صحفى "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".
 
ومع ذلك، أضاف بروسافيرو أن هناك "دلائل على تباطؤ" فى أعداد المصابين، مشيرا إلى أن الذروة ربما لا تكون بعيدة وبعدها ستشهد الحالات الجديدة اتجاها ملحوظا للانخفاض.
 
وقال، "عندما يبدأ التراجع سيعتمد حجمه على سلوككم" مشيرا إلى مدى استعداد الإيطاليين لاحترام القيود على التنقل التى فرضها الإغلاق الحكومي.
 
وكانت السلطات الإيطالية، قد سجلت  662 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 8165، يوم أمس الخميس. 
 
أفادت مصادر إعلامية يوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبى لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشى فيروس كورونا فى أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
 

ايطاليا

لومبارديا الايطاليه

كورونا

فيروس كورونا

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