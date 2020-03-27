مستشفيات أسيوط الجامعية تعلن أرقام تليفونات للتواصل بين المرضى والأقسام

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن استمرار مستشفيات الجامعة فى تقديم الخدمة الطبية بكامل طاقتها في أقسام الأورام والطوارئ والاستقبال العام، مع مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل التكدس داخل باقي أقسام مستشفياتها الجامعية وذلك ضمن الخطة الوقائية التى وضعتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وفى إطار القرارات الرسمية للدولة الصادرة فى ذات الشأن، معلناً عن تخصيص عدد من أرقام التليفونات وذلك لتسهيل التواصل بين المرضى ومختلف الأقسام الطبية ومتابعة حالتهم الصحية .

وعن تفاصيل هذا الإجراء أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه يهدف إلى مد يد العون إلى المرضى من مختلف محافظات صعيد ممن تلقوا خدمة طبية سابقة فى مستشفيات أسيوط الجامعية وتسهيل متابعة حالتهم الصحية، حيث تم تخصيص رقم تليفوني لكل قسم على حدا يقوم المريض بالاتصال عليه فى حال رغبته فى التواصل مع القسم والرجوع له عند وجود أى استفسار أو شكوى صحية، ويقوم القسم بتقديم النصح الطبى فى مجال تخصصه وتقديم الخدمة العلاجية، واستدعاء المريض للكشف عليه والقيام بالفحص الطبى المطلوب إذا استدعى الأمر وعند الضرورة بما يضمن تخفيض حركة المرضى والمواطنين وتجنب العدوى بالفيروس المستجد.