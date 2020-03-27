اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفيات أسيوط الجامعية تعلن أرقام تليفونات للتواصل بين المرضى والأقسام

الجمعة، 27 مارس 2020 02:41 م
مستشفيات أسيوط الجامعية تعلن أرقام تليفونات للتواصل بين المرضى والأقسام الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية  عن استمرار مستشفيات الجامعة فى تقديم الخدمة الطبية بكامل طاقتها في أقسام الأورام والطوارئ والاستقبال العام، مع مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تقليل التكدس داخل باقي أقسام مستشفياتها الجامعية وذلك ضمن الخطة الوقائية التى وضعتها الجامعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وفى إطار القرارات الرسمية للدولة الصادرة فى ذات الشأن، معلناً عن تخصيص عدد من أرقام التليفونات وذلك لتسهيل التواصل بين المرضى ومختلف الأقسام الطبية ومتابعة حالتهم الصحية .

وعن تفاصيل هذا الإجراء أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه يهدف إلى مد يد العون إلى المرضى من مختلف محافظات صعيد ممن تلقوا خدمة طبية سابقة فى مستشفيات أسيوط الجامعية وتسهيل متابعة حالتهم الصحية، حيث تم تخصيص رقم تليفوني لكل قسم على حدا يقوم المريض بالاتصال عليه فى حال رغبته فى التواصل مع القسم والرجوع له عند وجود أى استفسار أو شكوى صحية، ويقوم القسم بتقديم النصح الطبى فى مجال تخصصه وتقديم الخدمة العلاجية، واستدعاء المريض للكشف عليه والقيام بالفحص الطبى المطلوب إذا استدعى الأمر وعند الضرورة بما يضمن تخفيض حركة المرضى والمواطنين وتجنب العدوى بالفيروس المستجد.

 

ارقام التليفونات
ارقام التليفونات

 


مستشفيات أسيوط الجامعية

تقارير مصرية

التواصل بين المرضى والأقسام الطبية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة