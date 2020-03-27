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مستشفى سوهاج الجامعى يشكل فريقا طبيا لفرز الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 04:50 م
مستشفى سوهاج الجامعى يشكل فريقا طبيا لفرز الحالات المشتبه إصابتها بكورونا الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.
سوهاج - محمود مقبول

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شكل مستشفى سوهاج الجامعى فريقا طبيا بالمستشفى لفرز الحالات التى تعانى من إصابات تنفسية حادة من بين المرضى المترددين عليها، وذلك تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، باتخاذ الإجراءات الوقائية بالمستشفيات الجامعية والاستعداد لكافة الاحتمالات ومواجهة خطر تفشى فيروس كورونا صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف "عزيز" أن الفريق الطبى مكون من نخبة من الأطباء المتواجدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حيث يضم أطباء من أقسام الصدر والباطنة العامة والأنف والأذن والجلدية وطب المناطق الحارة والعصبية وجراحة المخ والأعصاب إلى جانب فريق متميز من هيئة التمريض. مشيراً إلى أن إدارة الجامعة والمستشفى الجامعى تتابع على مدار الساعة مع الأطباء ظهور أى حالات مشتبه إصابتها بفيروس الكورونا "حفظ الله مصر وشعبها".

وقال الدكتور حسان النعمانى القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، أنه تم عقد اجتماعاً مع الفريق الطبى لدعمهم والتأكيد على كيفية التعامل مع المرض واكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا للتشخيص المبكر لحالات الاشتباه وعمل الفحوصات اللازمة بدون الاختلاط مع باقى المرضى حرصا على منع تفشى العدوى وسلامة الجميع لحين تحويلها إلى مستشفى العزل.

تم عقد الاجتماع بحضور الدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، والدكتور أحمد جابر والدكتور مصطفى أحمد على يوسف نائبى مدير المستشفى والدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعى.

 


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