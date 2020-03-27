اليوم السابع
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"مستثمرى مايو" تطالب بدعم الحكومة لتحمل رواتب مصانع القطاع الخاص

الجمعة، 27 مارس 2020 09:00 م
"مستثمرى مايو" تطالب بدعم الحكومة لتحمل رواتب مصانع القطاع الخاص عمال - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قال الدكتور فؤاد أمين رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الجمعية اتخذت عدة إجراءات وقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أبرزها توجيه المصانع لتعقيم وتطهير كافة أرجائها ومنشآتها، بالإضافة إلى خفض عدد العاملين بالمصانع وعدد ساعات العمل، مع توجيه العاملين للإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية، إلا أن المصانع تواجه أزمة فى توافر الكمامات والجوانتات للعمال، مشيرا إلى أنه تلقى خطاباً من اتحاد المستثمرين للتعرف على الاحتياجات المطلوبة، وسيتم الرد بالمطالبة بتوفير كمامات وجوانتات للعمال.
 
وأضاف "أمين"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على منح العاملين يوم السبت أجازة بالمصانع، وتخفيض عدد ساعات العاملين لانتهاء آخر وردية خلال الساعة 2 ظهراً، لمنحهم الوقت الكافى للوصول إلى منازلهم قبل توقيت حظر حركة المواطنين، متابعاً إلا أن المصانع تواجه مشكلة فى تقدم عدد كبير من العاملين بطلبات الحصول على أجازات، وهو أمر صعب فى ظل تخفيض الإنتاج بالمصانع، ولذا نطالب الدولة بمنح العاملين الراغبين فى أجازة بتحمل رواتبهم، لأن المصانع غير قادرة على تحمل تكلفة تخفيض الإنتاج ودفع رواتب للعمال.
 
وبشأن العمالية اليومية فى المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو، قال "أمين"، إنها ستناقش إعداد قائمة بأسماء العمالة اليومية المتضررة من هذا التوقف لإرسالها للحكومة لصرف مساعدات مالية لهم، خاصة مصانع الملابس الجاهزة والتي لديها عدد كبير من العمالة، ولا يمكن لأصحاب المصانع تحمل رواتبهم دون العمل، ولذا يجب أن تتحمل الحكومة صرف منح شهرية لهم، مثل النمسا، والتي قررت منح عمال القطاع الخاص أجازة بسبب كورونا على أن تتحمل 50% من رواتبهم.
 
وبالنسبة لتداعيات موجة الطقس السيئ التي واجهت البلاد خلال الأسبوع الماضى، قال "فؤاد"، إن هناك عدد كبير من المصانع تأثرت بمياه الأمطار حيث غرفت بعض المصانع، إلا أنه بمساعدة عمالها نجحت فى تخطى تلك الخسائر ونزح المياه وإعادة المصانع للعمل.
 
 

مستثمرى مايو

كورونا

العمالة

رواتب العمالة

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