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مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى: إعداد منصة إلكترونية للفرق الطبية لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:00 م
مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى: إعداد منصة إلكترونية للفرق الطبية لمواجهة كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تبدأ أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى المستمر، "المركز القومى للتدريب بالعباسية سابقا"، فى بث المحاضرات التعليمية للأطباء وللعاملين فى المجال الصحى، وكذلك فى جميع المواد الدراسية لطلبة الدبلوم الثانوى الفنى للتمريض لجميع المدارس التمريضية التابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية.
 
 
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للاهتمام بالتعليم عن بعد ومواكبة طرق التعليم الحديثة. 
 
 
قال محمد فوزى مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى والمهنى المستمر ورئيس الأكاديمية، إنه جارى إعداد منصة إلكترونية تعليمية خاصة بالأكاديمية، وذلك لأول مرة فى تاريخ الأكاديمية، لافتا إلى بدء عمل موقع خاص على شبكة الإنترنت، لبداية تقديم الأكاديمية لخدمات التعليم عن بعد.
 
 
وذكر، أن هذه الخطة الموضوعة للحفاظ على صحة ومستقبل الطلبة ومستواهم العلمي بدون تأثير من الظروف الاستثنائية التى نعيشها حاليا، وللحفاظ على المسيرة التعليمية والعملية مع استمرارها. 
 
 
من جانبها، قالت الدكتورة علا خير الله مدير الأكاديمية، إن الأكاديمية تساهم في التعليم الطبي لأفراد الطاقم الطبي، وكذلك التوعيه للمواطنين.
 
 
وأضافت أن الاكاديمية اتخذت تلك الإجراءات لمواجهة فيروس كرونا (كوفيد19)،عن طريق بث العديد من المحاضرات، والفيديوهات .
 
 


 

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