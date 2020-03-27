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مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول "جمعة منزلية" لمواجهة كورونا.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 02:26 م
مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول "جمعة منزلية" لمواجهة كورونا.. صور مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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 قال الشيخ مجدى بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إنه تم غلق كافة مساجد المحافظة، اليوم الجمعة، أمام المصلين، تنفيذًا لتعليمات وزارة الأوقاف بتعليق الصلاة في المساجد، لمنع التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.

أضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن  مديري الإدارات الفرعية ومفتشي خط السير بالإدارات التابعة المختلفة، قاموا بالمرور على المساجد، وتم التأكد من غلق جميع المساجد، مشيرًا إلى أن مؤذن كل مسجد دخل المسجد وتم غلقة من الداخل، والتزم الجميع بالأذان الموحد الجديد، لافتا إلى أن المفتشين تفقدوا جميع المساجد وتم التأكد من غلقها وعدم فتحها، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد طبقًا لخطة الدولة لمكافحته، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين الصلاة في منازلهم 4 ركعات مثل صلاة الظهر.

وأكد الشيخ مجدي بدران، إنه بخلاف اللجان المختلفة للمرور على المساجد، تم تكوين غرف عمليات ومتابعة من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أنه قامت لجنة مرور من مكتبه بالإشتراك مع مفتشي المتابعة بالمديرية لليوم السابع على التوالي بالمرور على مساجد وزوايا المحافظة، للتأكد من غلقها تنفيذًا للتعليمات اليوم الجمعة، وشدد على مديرى الإدارات، والمفتشين بضرورة تكثيف المرور على المساجد والزوايا، وعدم التهاون مع المخالفين، مؤكدًا أن الآذان لم يرفع إلا من المساجد فقط دون الزوايا، وبالصيغة المنصوص عليه فى القرار الوزارى.

شارك في حملة التفتيش الشيخ عبد المنعم عبد العال، مدير الدعوة وعباس رشاد، مدير مكتب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ جمال على، مفتش متابعة بالمديرية والشيخ أحمد فؤاد، رئيس قسم المساجد الأهلية بالمديرية.

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (16)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (17)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (18)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (19)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (20)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (21)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (22)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (23)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (24)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (25)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (26)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (27)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (28)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (29)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية (30)
 

 

مساجد الإسماعيلية تغلق أبوابها فى أول جمعة منزلية ل (1)

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