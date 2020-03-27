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مدير الحجر الصحى: كورونا ليس خطرًا مثل الإيبولا التى تقتل 60% من مصابيها

الجمعة، 27 مارس 2020 02:52 ص
مدير الحجر الصحى: كورونا ليس خطرًا مثل الإيبولا التى تقتل 60% من مصابيها الحجر الصحى - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، أن مرض كورونا منتشر فى 195 دولة حول العالم، مؤكدًا: مصر الأقل فى الإصابات عالميا، مطالبًا المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية منعًا لتفشى الوباء.

وقال الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة، فى تصريحات تلفزيونية مساء أمس، إن 81% من الحالات المصابة بكوفيد 19 لا تظهر عليهم الأعراض بينما 5% تظهر عليهم الأعراض بشدة والباقى تظهر الأعراض بشكل متوسط ولا تمثل خطورة .

وأضاف الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة: مازال هناك طيران لجاليات مصرية تعود من الخارج ونقوم بالكشف والفحص الطبى عليهم، وتابع: لا تزال البضائع تعمل رغم تعليق حركة الطيران التجارى.

وأوضح: هناك استخدام للكواشف السريعة للتحليل للعائدين من الخارج للكشف عن إصابتهم بالمرض من عدمه، وتابع: فيروس كورونا ليس شرسًا مثل الإيبولا الذى يخلف ضحايا 60% من المصابين به، وتابع: لابد من الاستمرار فى غسل اليد واتباع التعليمات الوقائية والالتزام بالقرارات الحكومية.

وأشار: الأطفال والشباب لهم قدرة كبيرة على مقاومة الفيروس بينما كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات الصحية.

وقال: ليس هناك دواء معتمد للكوفيد 19 وأى شخص يحصل على دواء بدون استشارة طبيب يعرض نفسه للخطر، وتابع: لابد من البعد عن الزحام والحفاظ على مسافة من 1.5 : 2 متر بين كل شخص على الأقل منعًا لنقل أى عدوى محتملة.


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