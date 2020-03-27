اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 10:00 م
خالد صلاح
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مديرة صندوق النقد تحث الدول على "الإنفاق بقوة" فى مواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:31 م
مديرة صندوق النقد تحث الدول على "الإنفاق بقوة" فى مواجهة كورونا مديرة صندوق النقد الدولي
رويترز

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 أبلغت مديرة صندوق النقد الدولي رويترز اليوم الجمعة أن على الدول في أنحاء العالم أن تعمد إلى "تعبئة ضخمة" للموارد من أجل احتواء الأضرار غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا والتمهيد لتعاف قوي.
 
وقالت كريستالينا جورجيفا إن لديها بواعث قلق على نحو خاص حيال الأسواق الناشئة والدول النامية التي شهدت نزوح 83 مليار دولار من رؤوس الأموال، مضيفة أنها بحاجة لما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من الموارد المالية للتعافي من التعطيلات المرتبطة بالفيروس.
 
وقالت في مقابلة إن الدول الأعضاء تشجع الصندوق من أجل تركيز جهوده على خطوات يمكن تنفيذها سريعا، مثل مضاعفة تمويل الطوارئ إلى 100 مليار دولار وإقامة تسهيل جديد للسيولة قصيرة الأجل.

صندوق النقد الدولي

فيروس

كورونا

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