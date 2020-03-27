اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 02:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بشرط أن يكون معسرا..

مختص: نفقة الأقارب تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالبها

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 ص
مختص: نفقة الأقارب تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالبها هيثم حمد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هيثم حمد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، أن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية، ومستحقى النفقة من الأقارب يشمل الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما، كما يجب على الأولاد وأولادهم، بلا فرق فى الوجوب بين الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والعادل والفاسق.

وتابع حمد الله فى حديثه لـ"اليوم السابع": "وأشترط القانون أن نفقة الأقارب يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة ميسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء". 

وأوضح المحامي، أن نفقة القريب الفقير لا تجب على قريبه إلا إذا كان رحمًا محرمًا منه، وكان من تجب عليه النفقة ميسرًا، فإذا وجد لشخص فقير مستحق للنفقة عدة أشخاص من أقاربه، وكان بعضهم رحمًا محرمًا، والبعض رحمًا غير محرم، فلا تجب نفقة ذلك الفقير على قريبه غير المحرم، ولو لم يوجد غيره، كما لو كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم، وابن عم شقيق أو لأب، وجبت نفقة ذلك الشخص على خاله لا على ابن عمه، وإن كان للشخص المستحق للنفقة أقارب محارم جميعًا وبعضهم هو المستحق للتركة ويحجب البعض الآخر ، وجبت النفقة على المستحق للتركة وحده.

وتابع:" كما إذا كان للشخص المستحق للنفقة خال شقيق أو لأب أو لأم، وعم شقيق أو لأب وجبت النفقة على العم لا الخال، وإذا كانوا جميعًا يستحقون التركة على فرض وجودها وجبت النفقة على الجميع بقدر استحقاقهم في الإرث كلاً بحسب نسبته في الإرث سواء ذكر أو أنثي".

وأكد:" أولاد الزوج  ذكورًا كانوا أو إناثًا ، فلا تجب النفقة على واحد منهم، ولو كان موسرًا ولم يوجد غيره، لأن الكل وإن كانوا أقارب لكنهم ليسوا بمحارم رحم، لأنه لا تجب نفقة القريب على قريبه إلا إذا كان رحمًا محرمًا منه".

وأضاف المختص بالقانون:" أن الإجراءات القانونية للحصول على النفقة هى تقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، تليها خطوة طلب التصريح بالتحري عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة، ومدى سعته ويسار حالته المالية للبت فى الحكم بها".


محكمه الاسره

دعوى نفقه اقارب

نفقه حواشي

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة