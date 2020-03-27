محافـظ أسيوط: استمرار التطهير وحملات تموينيه وبيطرية للقضاء على الفيروسات

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة المرافق والمنشآت الخدمية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة حيث تقوم الأجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمنى فى مختلف المناطق تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"وبناءًا على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة لكافة الأجهزة المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الدولة واستمرار حملات التطهير والتعقيم دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق محافظة أسيوط من منشآت خدمية وحيوية ومدارس ومعاهد أزهرية ودور عبادة ومحطات السكك الحديدية والمديريات ومواقف السيارات وكافة المرافق فى المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة المواطنين كما شدد على مواصلة شن الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق ببين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق والتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار لاستغلال المواطنين.

وأوضح المحافظ أن قيادات المحافظة تتابع خطة التطهير اليومى والتعقيم وانضباط الأسواق مع إدارات الأحياء والاجهزة المختلفة حيث يتابع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ تنفيذ الخطة بحى شرق وغرب مدينة أسيوط بالإضافة إلى مركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام مراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد مراكز الشمال.

كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين بالابتعاد عن أماكن التجمعات المختلفة والاهتمام بالنظافة حفاظًا على الصحة العامة وفقًا لإرشادات وزارة الصحة لافتا إلى الانعقاد المستمر لغرفة العمليات والأزمات المركزية بديوان عام المحافظة لتلقى البلاغات الواردة وسرعة التعامل الفورى من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

كما شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض والفيروسات الوبائية التى قد تصيب الحيوانات والدواجن ويؤثر على الإنسان وتنمية الثروة الداجنة والحيوانية ومنع انتشار أى عدوى بينها موضحاً أن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماماً خاصاً بتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع مستوى الوعى للوقاية من الأمراض والفيروسات للحفاظ على المربين والمزارعين وثروتهم الحيوانية مشيراً إلى أهمية التنسيق بين كافة الاجهزة والجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الوقائية ومكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور خالد بكرى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط.

وأوضح الدكتور خالد بكرى إن المديرية والإدارات التابعة لها تواصل تنفيذ حملات لتحصين الحيوانات والدواجن وأخذ عينات للفحص والتدقيق والكشف على الدواجن والطيور والأبقار والجاموس وغيرها وذلك بمداخل ومخارج القرى والمراكز على مستوى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة حيث تم سحب عينات من 159 مزرعة دواجن بنطاق المحافظة مشيراً إلى مواصلة أعمال التعقيم والتطهير لمزارع حيوانية ومزارع دواجن ضمن الاجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد مؤكدًا على جاهزية أطقم الأطباء والمساعدين ورؤساء الأقسام وأطباء الوقاية بمختلف الإدارات البيطرية للتعامل مع الحيوانات المريضة ومكافحة الأمراض الوبائية من خلال عدة إجراءات وقائية.



لقاء محافظ أسيوط مع مدير الطب البيطري



استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمراكز والاحياء



استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمراكز والاحياء



استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمراكز والاحياء



استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمراكز والاحياء



استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمراكز والاحياء



استمرار حملات التعقيم والتطهير بالمراكز والاحياء