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محافظ جنوب سيناء يقرر غلق كل الشواطئ لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 11:17 م
محافظ جنوب سيناء يقرر غلق كل الشواطئ لمواجهة فيروس كورونا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، غلق كافة شواطىء المحافظة لحين صدور أوامر أخرى، مؤكدا: من يخالف القرار سيتعرض الى عقوبات رادعة وعلى رؤساء المدن تنفيذ هذا القرار نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وحفاظا على أرواح المواطنين .

 

كما قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تخفيض القيمة الايجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة الى 25% فقط ابتداء من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة شهور الحاقا لقرار المحافظ السابق رقم 63 ونظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وما تبعة من كساد اقتصادى وتجارى ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين.

 

وكان قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "اتخذنا حزمة إجراءات ولا توجد إشغالات فى الوقت الحالى وأهالينا لهم الحق علينا فى الوقوف بجانبهم معظم محلات السوق القديم هيدفعوا 40 % فقط من الإيجار ومديرية التضامن عاملة شغل كويس وصرفنا 55 ألف جنيه لضحايا السيول.

 

مدينة شرم الشيخ

غلق الشواطئ

فيروس كورونا

محافظ جنوب سيناء

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