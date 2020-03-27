محافظ جنوب سيناء يقرر غلق كل الشواطئ لمواجهة فيروس كورونا

جنوب سيناء- فايزة مرسال

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، غلق كافة شواطىء المحافظة لحين صدور أوامر أخرى، مؤكدا: من يخالف القرار سيتعرض الى عقوبات رادعة وعلى رؤساء المدن تنفيذ هذا القرار نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وحفاظا على أرواح المواطنين .

كما قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تخفيض القيمة الايجارية التى تم التعاقد بها مع المحافظة الى 25% فقط ابتداء من 1/4/2020 ولمدة ثلاثة شهور الحاقا لقرار المحافظ السابق رقم 63 ونظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وما تبعة من كساد اقتصادى وتجارى ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين.

وكان قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: "اتخذنا حزمة إجراءات ولا توجد إشغالات فى الوقت الحالى وأهالينا لهم الحق علينا فى الوقوف بجانبهم معظم محلات السوق القديم هيدفعوا 40 % فقط من الإيجار ومديرية التضامن عاملة شغل كويس وصرفنا 55 ألف جنيه لضحايا السيول.