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محافظ بورسعيد: تجهيز مسستشفى المبرة لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:32 م
محافظ بورسعيد: تجهيز مسستشفى المبرة لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة واللواء حسام بدرة، مساعد مدير أمن بورسعيد، ومسؤلى الصحة والطب الوقائي والتامين الصحي الشامل.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت بها المحافظة.

وأعلن محافظ بورسعيد، فى بيان له، أنه سيتم تجهيز مستشفي المبرة لاستقبال حالات الاشتباة والتعامل معها مع تزويدها بعناصر طبية لدي القدرة علي الصمود والتحدي في التعامل مع حالات الاشتباة موكدًا أن ما يقوم به كافة العاملين بالمنظومة الصحية هو واجب وطني سوف يظل يذكرة التاريخ .

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة بتقليل التردد علي العيادات الخاصة والعامة إلا في حالات الضرورة القصوي حرصًا علي صحتهم وسلامتهم وعدم تعرضهم لانتقال العدوي نتيجة التكدس والأزدحام موكدًا أنه الوقت الحالي يعد من أخطر المراحل التي تتطلب تضافر كافة الجهود من أجل عبور تلك المحنة التي نمر بها.  

وشدد "الغضبان" علي أهمية التعاون التام بين مديرية الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل لأننا هدفنا هو مواجهة الفيرس وذلك من خلال تنسيق كافة الجهود والاستعانة بالأطقم الطبية الفنية القادرة علي العمل، مشيرًا إلى أهمية دور المدير في السيطرة وقيادة العمل.

وأكد على الاستمرار فى توعية المواطنين بعدم الذهاب للأسواق إلا فى حالة الضرورة وعدم التكدس أمام المخابز وترك مسافة متر بين كل مواطن، والالتزام بكافة تعليمات الدولة فى هذا الأمر حرصًا على الأمن والسلامة العامة للوطن .

وقدم محافظ بورسعيد الشكر لجميع القائمين علي المنظومة الصحية بالمحافظة من أطقم أطباء وتمريض وأفراد علي جهدهم الكبير خلال تلك الفترة وما يقدمونة الآن من تضحية وفداء من أجل مصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أن أفراد المنظومة يسطرون أروع ملاحم البطولة وسطروا اسمهم بحروف من نور فلهم كل الشكر والتقدير، كما أشادوا بجهود كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية.

 


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