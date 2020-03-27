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محافظ الوادى الجديد يتابع حملات تطهير شوارع الخارجة لمواجهة "كورونا"

الجمعة، 27 مارس 2020 11:51 م
محافظ الوادى الجديد يتابع حملات تطهير شوارع الخارجة لمواجهة "كورونا" محافظ الوادى الجديد يتابع حملات تطهير شوارع الخارجة لمواجهة "كورونا"
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية مساء اليوم الجمعة لمتابعة حمله تطهير وتعقيم شوارع مدينه الخارجه، والتي تمت بالاستعانة فيها برجال ومعدات إداراتي الحماية المدنية وقاعده الجراد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظه للوقايه من فيروس كورونا المستجد ووجه الزملوط بتنفيذ عملية التطهير بشكل يومي لمنع العدوى، مشددا بضروره التركيز على أماكن التجمعات والشوارع القديمه بالمدن، ومواقف السيارات والمستشفيات والوحدات الصحيه والمناطق المحيطه بها.
 
وتستكمل محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تنفيذ خطة الرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي.
 
وأكد الدكتور ناجى عوض أنه يجرى تنفيذ أعمال التطهير تجري في الفترات التي تخلو بها الشوارع من المواطنين، وتم تم توفير المعدات اللازمة للرش والتطهير والمحافظة وفرت المطهرة اللازمة، وتم البدء في أعمال التطهير طبقاً للخطة التي وضعتها المحافظة حيث تم البدء بالمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية وسيتم تطهير كافة الشوارع الفرعية من خلال المتخصصين.
 
من جانبه أكد المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، توفير محركات رش ومتخصصين في أعمال التطهير والرش الوقائي بجانب المساهمة بكميات من المواد المطهرة لضمان الوقاية من الفيروس وحماية صحة المواطنين، وذلك من خلال التنسيق ما بين الإدارات الزراعية بالمراكز والوحدات المحلية، وكذلك التنسيق مع الجمعيات والوحدات الزراعية بالقرى لضمان توفير مواتير الرش الوقائي والمتخصصين.
 
 

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