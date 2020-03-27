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محافظ الوادى الجديد: فتح منفذ لمنتجات الصوب الزراعية بالخارجة لتوفيرها بأسعار مخفضة

الجمعة، 27 مارس 2020 07:29 م
محافظ الوادى الجديد: فتح منفذ لمنتجات الصوب الزراعية بالخارجة لتوفيرها بأسعار مخفضة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جولة تفقدية لمشروع الصوب الزراعية بالكيلو 10طريق الخارجه - اسيوط المقام على مساحه 25 فدان، حيث يشمل 20صوبه لإنتاج الخيار والطماطم والفلفل والباذنجان بالاضافه إلى مشاتل للخضار والنخيل والفاكهة، وكلف الزملوط مركز الخارجه التنسيق مع الجمعيه الشرعيه لفتح منفذ لبيع منتجات المشروع بميدان البساتين للمواطنين بأسعار مخفضه عن مثيلاتها بالأسواق ، وذلك لمنع استغلال التجار ومحاولاتهم رفع الأسعار خاصه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وكانت منافذ ومحلات بيع الخضروات والفاكهة بالمحافظة شهدت تكدسا شديدا من المواطنين عليها، للتسابق على شراء مستلزماتهم وسط ظفرة غير متوقعة فى ارتفاع الاسعار فى ظل تزايد القوة الشرائية على أصحاب المحلات ومنافذ البيع، وهو ما تسبب فى تكدس عشرات المواطنين علىها على الرغم من التحذيرات الشديدة، من الاجهزة التنفيذية بعدم تجمع المواطنين فى أية اماكن عامة أو فى الاسواق، تجنبا لعدوى الاصابة بفيروس كورونا .

وناشد عدد كبير من المواطنين الاجهزة التنفيذية وخاصة قطاع التموين، بضرورة التدخل لضبط الاسعار التى ارتفعت بصورة مفاجئة وهو ما اعتبره المواطنون بداية أزمة حقيقية سوف تضرب أسواق المحافظة وهو ما يستدعى التدخل الفورى لتنظيم أعمال البيع والشراء ومنع ظاهرة التكدس على المنافذ .

ومن جانبه قال معاذ عبد الرحيم مدير ادارة التفتيش والتجارة الداخلية بمديرية التموين بالمحافظة، فى تصريح خاص أن سبب ارتفاع بعض السلع هو دخولها فى نهاية الموسم بجانب زيادة القوة الشرائية بصورة مفاجئة واقدام عدد كبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة دون اعتبار لفوارق الاسعار وهو ما يؤثر على باقى المواطنين، ممن ليس لديهم القدرة على شراء سوى احتياجاتهم اليومية مؤكدا على أنه سيتم التنسيق مع مباحث التموين لتنفيذ حملات مكبرة على الاسواق ومنافذ البيع لتنظيم حركة البيع والشراء وضبط الاسعار وتحرير محاضر وفرض عقوبات مشددة على التجار الذين يقومون برفع الاسعار استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف عصيبة .


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