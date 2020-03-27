اليوم السابع
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محافظ المنوفية : نعكف على مساعدة الأسرة المتضررة من انهيار منزل بساقية أبو شعرة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:14 م
محافظ المنوفية : نعكف على مساعدة الأسرة المتضررة من انهيار منزل بساقية أبو شعرة المنزل المنهار بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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قال اللواء ابراهيم أحمد أبو ليمون محافظة المنوفية، أنه جار حاليا العمل على دراسة أمر الأسرة التى تعرض ثلاثة منها للوفاة وأصيب ثلاثة أخرين فى انهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من أجل مساعدتهم والوصول إلى حلول كاملة لمعاونتهم على أزمتهم.

وأكد أبو ليمون فى تصريحات خاصة، أن المنزل كان قد تم إخلاؤه فى الفترة الأخيرة وأنه من ضمن المنازل التى تعرضت للتضرر نتيجة موجة الأمطار الأخيرة التى ضربت البلاد، لافتا إلى أن أفراد الاسرة كانوا يقوموا برفع كمية من الأخشاب صباح اليوم من المنزل، ما ادى إلى انهيار المنزل.

وأكد أبو ليمون أنه لن يدخر أى جهد فى سبيل المساعدة للأسرة على إقامة المنزل أو استخراج التراخيص له، ومساعدتهم بكل الأشكال، مشيرا إلى أنه يتابع إجراءات الدفن للضحايا ويتابع أيضا إجراءات الإسعاف للمصابين، مشددا بضرورة تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمصابين للمرور من تلك الأزمة.

وأشار أبو ليمون أنه سيتم تقديم كافة المساعدات للأسرة المتضررة حتى يتثنى لهم المرور من تلك الأزمة علاوة على أن المحافظة ستقف بجانبهم حتى يتمكن الباقين منهم من العبور من تلك الأزمة.

كان قد تعرض منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إلى الإنهيار ما أدى إلى مصرع ثلاثة من قاطنيه، وإصابة ثلاثة أخرين بإصابات متفرقة وتم نقلهم إلى مستشفى اشمون العام.

البداية كانت مع صباح اليوم مع سماع القرية لصراخ وعويل وصرخة شديدة تخرج من أحد المنازل بعد صوت انهيار كبير للمنزل، على الفور تحرك جميع أبناء القرية لإنقاذ من بداخل المنزل، وتم إبلاغ الشرطة والحماية المدنية.

تلقى اللواء تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة، مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، يفيد بانهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

على الفور أنتقل اللواء إيهاب لمعى حكمدار مديرية أمن المنوفية، والعميد أشرف عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائى بمركز أشمون، واللواء محمد على مأمور مركز أشمون، والرائد محمد عبدالصمد رئيس مباحث أشمون، وقوة من الحماية المدنية لمعاينة المنزل.

كما تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، إخطارا يفيد بوجود مصابين وضحايا اثر نهيار منزل بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف تحت اشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام اسعاف محافظة المنوفية، وتم نقل ثلاثة جثث وثلاثة من المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وجار إسعاف المصابين.

وبالمعاينة تبين مصرع كلا من " محمد محمود إبراهيم " 68 سنة، و" عمرو محمد محمود " 31 سنة، و" السيد محمود إبراهيم " 60 سنة، بينما أصيب ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة وهم " يحيى السيد ابراهيم " 28 سنة، و" هدى عبدالحميد محمد " 50 سنة، و" عبدالوهاب ابراهيم عبدالوهاب " 25 سنة، وأصيبوا باشتباه ما بعد الارتجاج وإغماء، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات وبيان تفاصيل أنهيار المنزل وما اذا كان صادر له قرار بالهدم أو كان من المتضررين فى الموجة الأخيرة من الأمطار.

من جانبهم أكد الأهالى بالقرية أن المنزل من ضمن المنازل المتضررة خلال موجة الأمطار الأخيرة التى شهدتها البلاد، مؤكدين أنه تم تحرير محضرا بالوحدة المحلية ومحضرا آخر بالشرطة على أن هذا المنزل من ضمن المتضررين من موجة الأمطار الأخيرة، وأنهم كانوا فى طريقهم لإخلاء المنزل.


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