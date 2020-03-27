محافظ المنوفية: صرف 50 ألف جنيه للمتوفى و20 ألف للمصاب بحادثى أشمون وقويسنا

المنوفية-محمد فتحى

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة خلال بيان له، صرف إعانة عاجلة 50 ألف جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه للمصاب، وذلك بحادثى أشمون وقويسنا الذى وقع اليوم، جاء ذلك عقب ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل أحد المواطنين بقرية ساقية أبو شعرة بأشمون نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين، وكذا نشوب حريق بمنزل مواطن بقرية طه شبرا بقويسنا، أسفر عن وفاة طفلين وإصابة شخص آخر.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أن المنزل مبنى من الطوب اللبن والطين ومسقوف بالخشب والبوص، وأن الحادث وقع نتيجة محاولة قيام أصحاب المنزل بالشروع في هدمه بمعرفتهم وبدون إخطار الوحدة المحلية لإستخراج عروق الخشب مما أدى إلى سقوط وتهدم أجزاء من المنزل عليهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون إلى أنه في يوم 15/3/2020 تم تحرير محضر إثبات حاله للمبنى المذكور من خلال شرطة ساقية أبو شعرة ، وقد قامت اللجنة المختصة بالوحدة المحلية بساقية أبو شعرة بعمل معاينة على المنزل وتبين وجود بعض التنميلات والرشح بالجدران وسقوط المحارة من الحوائط ، وتم التنبيه على أصحاب المنزل بضروة إخلائه وبالفعل تم الإخلاء وجارى إستخراج رخصة الهدم .

وفيما يخص حادث طه شبرا بقويسنا ، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه فور وقوع الحادث تم التوجه للموقع وتبين بأن الحادث نتج عن ماس كهربائى بمنزل أحد المواطنين بالدور الثالث علوى ، وتم الدفع بسيارات المطافى ونقل المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة ، وجارى التحقيق من قبل النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث.

وقد كلف محافظ المنوفية رؤساء مراكز مدن قويسنا وأشمون بالتواجد بالموقع فور وقوع الحادث ومتابعة الأحداث لتقديم كافة أوجه الخدمات اللازمة ، هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن خالص تعازيه لأسر الضحايا ، مقدماً خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .