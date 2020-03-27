اليوم السابع
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محافظ المنوفية: صرف 100 ألف جنيه للعاملين بمستشفيات الحميات لدورهم البطولى

الجمعة، 27 مارس 2020 09:16 م
محافظ المنوفية: صرف 100 ألف جنيه للعاملين بمستشفيات الحميات لدورهم البطولى اللواء إبراهيم أحمد ليمون محافظ المنوفية
المنوفية-محمد فتحى

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قرر اللواء إبراهيم أحمد ليمون محافظ المنوفية، صرف 100 ألف جنيه للعاملين بمستشفيات الحميات على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 4 مستشفيات على مستوى المحافظة.

وأشاد محافظ المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أنه قرر  صرف مكافأة مالية للعاملين تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد قرر صرف إعانة عاجلة 50 ألف  جنيه لكل متوفى و20 ألف جنيه  للمصاب  وذلك بحادثى أشمون وقويسنا  الذى وقع اليوم ، جاء ذلك عقب ورود بلاغ  لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد وقوع حادث إنهيار منزل أحد المواطنين بقرية ساقية أبو شعرة بأشمون نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين ، وكذا نشوب حريق بمنزل مواطن بقرية طه شبرا بقويسنا ، أسفر عن  وفاة طفلين وإصابة  شخص أخر.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأن المنزل مبنى من الطوب اللبن والطين ومسقوف بالخشب والبوص ، وأن الحادث وقع نتيجة محاولة قيام أصحاب المنزل بالشروع في هدمه بمعرفتهم وبدون إخطار الوحدة المحلية لإستخراج عروق الخشب مما أدى إلى  سقوط وتهدم أجزاء من المنزل عليهم.

وأشار رئيس مركز ومدينة أشمون بأنه  في يوم 15/3/2020 تم تحرير محضر إثبات حاله للمبنى المذكور من خلال شرطة ساقية أبو شعرة ، وقد قامت اللجنة  المختصة بالوحدة المحلية بساقية أبو شعرة بعمل معاينة على المنزل وتبين وجود بعض التنميلات والرشح بالجدران وسقوط المحارة من الحوائط ، وتم التنبيه على أصحاب المنزل  بضروة إخلائه وبالفعل تم الإخلاء وجارى إستخراج رخصة الهدم .

وفيما يخص حادث طه شبرا بقويسنا ، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بأنه فور وقوع الحادث تم التوجه للموقع وتبين بأن الحادث نتج عن ماس كهربائى بمنزل أحد المواطنين بالدور الثالث علوى ، وتم الدفع بسيارات المطافى ونقل المصاب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة ، وجارى التحقيق من قبل النيابة العامة  لمعرفة ملابسات الحادث.

وقد كلف محافظ المنوفية رؤساء مراكز مدن قويسنا وأشمون بالتواجد بالموقع فور وقوع الحادث ومتابعة الأحداث لتقديم كافة أوجه الخدمات  اللازمة ، هذا وقد أعرب محافظ المنوفية عن  خالص  تعازيه لأسر الضحايا  ، مقدماً خالص أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين .


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