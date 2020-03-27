اليوم السابع
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محافظ القليوبية: أعمال تطهير وتعقيم بكل الأحياء والمرافق لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 08:30 م
محافظ القليوبية: أعمال تطهير وتعقيم بكل الأحياء والمرافق لمواجهة كورونا متابعة أعمال تطهير شوارع بنها ضد كورونا
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال التطهير التى يقوم بها مجلس مدينة بنها بعدد من الشوارع مساء اليوم الجمعة، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها والتى شملت منطقة محطة القطار ومنطقة المنشية وسعد زغلول والمبانى الحكومية، وذلك فى إطار الخطة المعدة لأعمال تطهير وتعقيم المدن والمراكز والأحياء يومي الجمعة والسبت، حيث بدء التطهير فى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة فى حوالى الساعة الخامسة مساء اليوم.

وأكد المحافظ، أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بكافة الأحياء والمرافق علي مستوي المحافظة وعلي مدار الساعة حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني في مناطق التجمعات والمدارس والأحياء والمديريات والشوارع والميادين وتستكمل خلال ساعات التوقف الليلي.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التى تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعى والهلال الأحمر والطب البيطرى والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى، وأن يتم ذلك بشكل دورى يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس، إلى جانب تفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدنى لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة فى مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

 

اعمال تطهير شوارع بنها
اعمال تطهير شوارع بنها

 

أعمال تطهير محطة قطار بنها
أعمال تطهير محطة قطار بنها

 

تطهير الغرفة التجارية ببنها
تطهير الغرفة التجارية ببنها

 

تطهير شوارع بنها
تطهير شوارع بنها

 

طهير محطة قطار بنها
طهير محطة قطار بنها

 

محافظ القليوبية يتابع اعمال التطهير
محافظ القليوبية يتابع اعمال التطهير

 


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