محافظ الغربية يقرر إغلاق محلات تجارية لمخالفتها حظر التجوال بكفر الزيات

الغربيه عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، بزيارة مفاجئة لقرى مركز كفر الزيات لمتابعة تنفيذ قرار الحظر وشدد على الالتزام بالاجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة للحد من انتشار وباء كورونا .

بدأت جولة محافظ الغربية بتفقد الميادين الرئيسية بمدينة كفر الزيات حيث لم يتم رصد أى مخالفات لقرار الحظر ، حيث أغلقت كافة المحال التجارية أبوابها ما عدا المحال التى تم استثنائها من قرار الحظر.

وتفقد المحافظ عدد من قرى كفر الزيات من بينها قرية الدلجمون ، حيث فاجىء المحافظ ثلاث محال تجارية التي ينطبق عليها قرار الحظر ( معرض لبيع المراتب ، ومحل لبيع الهواتف المحمولة ومكتب نقل سيارات) وكانت تفتح ابوابها للجمهور فأمر المحافظ بغلقها وتشميعها وتحرير المحاضر اللازمة ضد أصحابها،كما تفقد المحافظ قرية شبرا النملة والتى لم يرصد بها اى مخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية فى مجابهة فيروس كورونا من اجل سلامتهم والحد من انتشار الفيروس. واشاد بالتزام اصحاب المنشات التجارية فى مدينة كفر الزيات حيث لم يرصد خلال جولته فيها اى انتهاك لقرار الحظر.

اجرى طارق رحمى محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير امن الغربية جولة تفقدية، في الميادين الرئيسية واحياء مدينة طنطا والمنطقة اللوجستية وقرية سبرباى لمتابعة تنفيذ قرار خطر التجول .

واثني محافظ الغربية علي الجهد الذي تبذله مديرية أمن الغربية في تنفيذ قرار الحظر ، موضحا أن هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة وفقا لخطة استعدادات قصوى أعدتها المحافظة .

كما أشاد المحافظ خلال جولته بوعى أبناء الغربية والتزامهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستجابتهم ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس.

وأضاف المحافظ بالتزام كافة المحلات التجارية والحرفية بالمحافظة بقرار الغلق ، موضحا ان قرار الغلق سواء كليًا أو جزئيًا لا يسرى علي محال البقالة والمخابز والسوبر ماركت والصيدليات ، مؤكدًا استمرار غلق جميع المقاهي والكافتريات والصالات الرياضية وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا .