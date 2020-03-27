اليوم السابع
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محافظ الغربية ومدير الأمن فى جولة بمدينة طنطا لمتابعة تنفيذ قرار الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 05:28 م
محافظ الغربية ومدير الأمن فى جولة بمدينة طنطا لمتابعة تنفيذ قرار الحظر جانب من الجولة
الغربيه مصطفى عادل

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أجرى طارق رحمى محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير امن الغربية جولة تفقدية، في الميادين الرئيسية وأحياء مدينة طنطا والمنطقة اللوجستية وقرية سبرباى لمتابعة تنفيذ قرار خطر التجول .

وأثني  محافظ الغربية علي الجهد الذي تبذله مديرية أمن الغربية في تنفيذ قرار الحظر، موضحا أن هناك تنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرار من خلال غرفة عمليات تعمل علي مدار الساعة وفقا لخطة استعدادات قصوى أعدتها المحافظة .

كما أشاد المحافظ خلال جولته بوعى أبناء الغربية والتزامهم بتنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستجابتهم ووعيهم بأهمية مساندة الدولة في مجابهة انتشار الفيروس.

وأشار المحافظ إلى التزام كافة المحلات التجارية والحرفية بالمحافظة بقرار الغلق، موضحا أن قرار الغلق سواء كليًا أو جزئيًا لا يسرى علي محال البقالة والمخابز والسوبر ماركت والصيدليات ، مؤكدًا استمرار غلق جميع المقاهي والكافتريات والصالات الرياضية وقاعات الأفراح ودور المناسبات والأسواق كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا .

من ناحية أخرى شن مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب عبد الشافى كمال رئيس المدينة،  والمحاسب احمد المغاوري سليمان نائب رئيس المدينة، حملة مكبرة لفض اكبر سوق للخضار بمدينة السنطة، بعد قيام التجار بتجهيز السوق لإقامته صباح اليوم الجمعة، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع إقامة الأسواق العشوائية لمنع التكدس والزحام للحد من انتشار وباء كورونا

وكان مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع  مركز شرطة السنطة، حملة مكبرة وسريعة لفض سوق المواشي والذي يُقام يوم الأحد أسبوعيا بقرية الجعفرية.


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