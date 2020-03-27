اليوم السابع
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محافظ الشرقية يصدر قرارا لتنظيم عمل أسواق الجملة أثناء الحظر

الجمعة، 27 مارس 2020 03:52 م
محافظ الشرقية يصدر قرارا لتنظيم عمل أسواق الجملة أثناء الحظر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه، قرارا رقم 4420 لسنة 2020 ، بالسماح بتشغيل أسواق الجملة " الخضر – الفاكهة – الأسماك " ، على أن يقتصر العمل بهذه الأسواق في ساعات حظر الإنتقال أو التحرك الواردة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 علي إستلام  وتسليم البضائع فقط مع الأخذ في الإعتبار أن المواعيد المقررة بهذا القرار لاتسري علي المركبات المنوط بها نقل الحاصلات الزراعيه والخضر والفاكهة.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن تطوير الإجراءات الإحترازية علي مستوى الدولة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين وعلي الكتاب الدوري الصادر من هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء رقم 10030 في 25 / 3 /2020  للحد من التجمعات وولرفع مستوي الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .   
 
وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعه تنفيذ القرار الصادر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين .
 
 في سياق ذاته ، اجتمع المحافظ أيمن رضا أمين عام جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية والمهندس خالد أباظة رئيس جمعية مستثمري بساتين الاسماعيلية والمهندس مختار الجمل ممثلا عن مستثمري منطقة بساتين الاسماعيلية ، للاتفاق علي آليه تنظيم العمل داخل المصانع وتنظيم الورديات و نقل العماله للمصانع أو توفير إقامة لهم  بها خلال فترة الحظر ،  وذلك حرصاً علي إستمرار العمل بالمصانع طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد في ظل الظروف الراهنه التي تواجهها البلاد ومااتخذته  من إجراءات إحترازية ووقائية  لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين .
 
وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية للتأكيد علي إستمرار قيام المصانع في المناطق الصناعية بالمحافظة بعملها مع تنظيم حركة العمالة منعاً للوقوع في حظر التجوال ، مشدداً علي أهمية إستمرار حركة الإستيراد والتصدير بالدولة وعدم توقفها لتحسين مستوي الاقتصاد والإلتزام بتلبيه كافة الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين .
 
ومن جانبهم أبدى مستثمرو الشرقية، إستعدادهم التام للتعاون مع محافظ الإقليم والجهات الأمنية وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء للتأكيد علي قيام المصانع بعملها وتنظيم ورديات العمل ونقل العمالة لاستمرار حركة الصناعة وزيادة الدخل القومي
 
وقال المستثمرون أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المنشآت الصناعية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ علي صحة وسلامه العمال.
 
 
 
 
 
 

 


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