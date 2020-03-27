اليوم السابع
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محافظ أسيوط: رصف طريق بصرة- أولاد سراج بمركز الفتح .. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 12:32 م
محافظ أسيوط: رصف طريق بصرة- أولاد سراج بمركز الفتح .. صور رصف طريق بصرة- أولاد سراج
أسيوط - ضحا صالح

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات بقرى ومراكز المحافظة لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير وتطوير الخدمات المختلفة لهم، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين المحافظة والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم المساعدات وتوفير الخدمات ودعم القرى الأكثر احتياجاً تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتمكين الأسر في القرى والنجوع والتأكيد على حصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المحافظ أنه يتم متابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة سواء منه أو من خلال قيادات المحافظة "نائب المحافظ أو السكرتير العام أو السكرتير المساعد" حسب التكليف الموجه له بالمتابعة حيث يتم متابعة أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، موضحاً إنه جاري رصف طريق "بصرة/أولاد سراج" بمركز الفتح، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق، لافتاً إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والمواعيد المحددة والمقررة لها طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وتفقد نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقه المهندس محمد جمال نائب مدير وحدة الرصف بالمحافظة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق بصرة/ أولاد سراج بنطاق مركز الفتح وذلك بطول 4 كيلومتر والتي تنفذها وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة لمتابعة الأعمال وضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

رصف طريق بصرة- أولاد سراج (1)
رصف طريق بصرة- أولاد سراج 
رصف طريق بصرة- أولاد سراج (2)
رصف طريق بصرة- أولاد سراج 
رصف طريق بصرة- أولاد سراج (3)
رصف طريق بصرة- أولاد سراج 

 


محافظ أسيوط

تقارير مصرية

رصف طريق بصرة أولاد سراج

مركز الفتح

حياة كريمة

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