محافظ أسيوط: رصف طريق بصرة- أولاد سراج بمركز الفتح .. صور

وأضاف المحافظ أنه يتم متابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة سواء منه أو من خلال قيادات المحافظة "نائب المحافظ أو السكرتير العام أو السكرتير المساعد" حسب التكليف الموجه له بالمتابعة حيث يتم متابعة أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، موضحاً إنه جاري رصف طريق "بصرة/أولاد سراج" بمركز الفتح، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق، لافتاً إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والمواعيد المحددة والمقررة لها طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً.

وتفقد نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة يرافقه المهندس محمد جمال نائب مدير وحدة الرصف بالمحافظة أعمال الرصف الجاري تنفيذها بطريق بصرة/ أولاد سراج بنطاق مركز الفتح وذلك بطول 4 كيلومتر والتي تنفذها وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة لمتابعة الأعمال وضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.