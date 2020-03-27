اليوم السابع
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محافظ أسوان: تنفيذ أكبر خطة لإحلال وتجديد المحطات والروافع وشبكات مياه الشرب

الجمعة، 27 مارس 2020 01:42 م
محافظ أسوان: تنفيذ أكبر خطة لإحلال وتجديد المحطات والروافع وشبكات مياه الشرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى ببركة الدماس ، وروافع الرصف بالكورنيش الجديد والمحكمة، بجانب خطوط الطرد التابعة لمحطات رفع الصرف بالعقاد والصداقة الجديدة وسعد زغلول بالسوق السياحى ، بالإضافة إلى خط الطرد الرئيسى لمحطة رفع الصرف الصحى رقم 13 بالشلال. 

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أن ذلك سيتوازى مع قيام الشركة بإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة بطريق السادات بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تنفيذ هذه المشروعات بالتوازى فى وقت واحد .

 وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بقطاعات البنية التحتية بالتنسيق المسبق عند القيام بأى أعمال ليعقب ذلك تنفيذ عمليات الرصف والتطوير والتجميل حيث أنه لن يسمح بالحفر فى مسار هذه المشروعات لمدة 5 سنوات على الأقل ، مشدداً على ضرورة إنجاز هذا المشروعات فى أسرع وقت ممكن مع الإخطار المسبق للمواطنين بأى أعمال يتم تنفيذها ويترتب عليها إنقطاع للمياه أو الكهرباء لتحقيق المصداقية والشفافية الكاملة.

وكان أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على البدء فى تشغيل الخط الساخن رقم 114 على غرفة عمليات المحافظة لتلقى شكاوى المواطنين، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955 وذلك للرد عليها إلكترونياً بعد توقف العمل فى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومقرات الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن خلال فترة الحظر.

ولفت إلى أن ذلك يأتى تفعيلاً لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات والإختلاط بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين وتعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات والمنشآت الحكومية ، وأضاف محافظ أسوان بأنه تم تجهيز أطقم عاملين للرد على إستفسارات وشكاوى المواطنين لتحقيق التواصل الجماهيري المباشر، ثم الرد على صاحب الشكوى أو الطلب فى أسرع وقت ممكن.ش

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
محافظ أسوان .. تنفيذ أكبر خطة لإحلال وتجديد المحطات والروافع والشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى بالتوازى
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح
 
  أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحى ببركة الدماس وروافع الرصف بالكورنيش الجديد والمحكمة ، بجانب خطوط الطرد التابعة لمحطات رفع الصرف بالعقاد والصداقة الجديدة وسعد زغلول بالسوق السياحى ، بالإضافة إلى خط الطرد الرئيسى لمحطة رفع الصرف الصحى رقم 13 بالشلال 
 
ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى أن ذلك سيتوازى مع قيام الشركة بإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى فى البؤر الساخنة بطريق السادات بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على تنفيذ هذه المشروعات بالتوازى فى وقت واحد ،
 
 وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بقطاعات البنية التحتية بالتنسيق المسبق عند القيام بأى أعمال ليعقب ذلك تنفيذ عمليات الرصف والتطوير والتجميل حيث أنه لن يسمح بالحفر فى مسار هذه المشروعات لمدة 5 سنوات على الأقل ، مشدداً على ضرورة إنجاز هذا المشروعات فى أسرع وقت ممكن مع الإخطار المسبق للمواطنين بأى أعمال يتم تنفيذها ويترتب عليها إنقطاع للمياه أو الكهرباء لتحقيق المصداقية والشفافية الكاملة  

 


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