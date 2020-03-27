محافظ أسوان: إحالة طبيب نشر معلومات مغلوطة عن إصابة حالة بكورونا للتحقيق

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لا تهاون تجاه من ينشر أى شائعات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأطباء بمستشفى أسوان الجامعى بإحالته للتحقيق مع إلغاء انتدابه وعودته لمديرية الصحة لأنه تسبب فى بلبلة الرأى العام وتكدير السلم الاجتماعى.

وشدد محافظ أسوان، على أن كل شخص مسئول عما ينشر بصفحته على فيس بوك، حيث قام هذا الطبيب بنشر معلومات غير صحيحة بشأن ظهور حالة إيجابية لمرض الكورونا المستجد لحالة أصيبت فى حادث مرورى وتم تحويلها من مستشفى كوم أمبو المركزى لمستشفى أسوان الجامعى، فيما أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية خلو الحالة المذكورة من الإصابة بفيروس الكورونا المستجد.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن قسم الطب الوقائى داخل المستشفيات بيقوم بأخذ مسحة من أى حالة مرضية ترد إليها كإجراء احترازى لتحليلها بالمعامل التابعة للمديرية ضمن الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مناشداً الجميع بضرورة تحرى الدقة عند تداول أى معلومات متعلقة بهذا الشأن حيث ستقوم المديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من يحاول إثارة الشائعات والمعلومات المغلوطة..