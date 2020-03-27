اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظة القاهرة تجرى عمليات تعقيم وتطهير كورنيش الساحل.. صور

الجمعة، 27 مارس 2020 03:26 م
محافظة القاهرة تجرى عمليات تعقيم وتطهير كورنيش الساحل.. صور محافظة القاهرة تعقم كورنيش الساحل من كورونا
كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجرت  الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ، حملة موسعة لإجراء عمليات تعقيم وتطهير لكورنيش حى الساحل بمشاركة نائب محافظ القاهرة ، ورئيس حى الساحل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على منع انتشاره.

وعلى جانب آخر ، كان الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أكد  أن سوق التمور الذى يُقام بشكل سنوى قبل شهر رمضان، له تأثير كبير على خفض أسعار التمور والياميش قبل قدوم شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن السوق لا يشهد إقبالاً كبيرًا، ولم تشمله القرارات المتعلقة بالوقاية بفيروس كورونا.

 

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن سوق الساحل لتجارة التمور لم يشمله قرار منع الأسواق الأسبوعية، بالإضافة إلى أنه ينتظر صدور قرار بشأنه، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على الجميع الالتزام بقرار الحظر وغلق كل الفروشات بالتزامن مع تطبيق القرار ليجرى الغلق من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

 

وفى سياق متصل، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

 

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل آمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

 

كما قرر محافظ القاهرة، إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

 

PSX_20200327_134714
 
 

 

PSX_20200327_134744
 
 

 

PSX_20200327_134832
 
PSX_20200327_134859
 
PSX_20200327_134927
 
PSX_20200327_135012
 
PSX_20200327_135046
 
PSX_20200327_135113
 

 

 

 


كورونا

محافظة القاهرة

اخبار مصر

اخبار مصرية

فيروس كورونا

كورنيش الساحل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة