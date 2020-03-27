اليوم السابع
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متخليش كورونا تنسيكى نمو طفلك وصحة عضلاته.. نصائح لحمايته من مشاكل العظام

الجمعة، 27 مارس 2020 07:00 ص
متخليش كورونا تنسيكى نمو طفلك وصحة عضلاته.. نصائح لحمايته من مشاكل العظام نمو الطفل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"اهم حاجة جهازه التنفسى"، فى ظل انتشار فيروس كورونا الذى يؤثر على الرئتين والجهاز  التنفسى، قد تخطأ بعض الامهات وتبالغ فى الحفاظ على صحة الجهاز التنفسى والمناعى عند أطفالهن وتنسى أهم مرحلة وهى النمو وبناء العضلات لحماية الطفل من مشاكل العظام والهشاشة وتقوس الساقين.

وحسب ما ذكره موقعyourtherapysource فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتقوية عضلات الطفل وحمايته من مشاكل العظام فى المستقبل ومنها:

1:ينصح الأمهات بالاهتمام بتغذية الطفل والمواظبة على المكملات الغذائية وخصوصا الكالسيوم ، حيث انه يساعد على نمو الطفل وحمايته من الهشاشة ولين العظام، ويساعد على نموه بشكل صحي.

2:ينصح الامهات بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل، حيث انها تحتوى على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات الهامة لصحة الجسم ونمو العضلات وحمايتها من الهشاشة والكسور.

3:العسل الابيض، من أفضل الطرق الطبيعية التى يحتاجها الطفل وتساعد على بناء نموه وعضلاته ووقايته من الهشاشة والكسور، كما انها تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى.

4:شجعى طفلك على تناول منتجات الالبان فهى تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات الأخرى الهامة لصحة ونمو العضلات.

5:البيض من الأطعمة المهمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الطفل لنموه ، وذلك ينصح بتشجيع الطفل على تناول البيض لصحة وقوة عضلاته.

6:شجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية يوميا فى المنزل، فهى تعمل على تعزيز صحة ونمو العضلات وتحمى الطفل من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.

 

 

 


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صحة الطفل

عضلات الطفل

العظام

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