متجر أمريكى يتخلص من منتجات قيمتها 35 ألف دولار بعد سعال سيدة عليها عمدا

كتبت ريم عبد الحميد

تخلص أحد متاجر البقالة فى الولايات المتحدة من منتجات غذائية وصلت قيمتها إلى 35 ألف دولار فى ولاية بنسلفانيا بعد أن قامت امرأة بالسعال عليها عن عمد، بحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، التى لفتت إلى أن السيدة ستواجه على الأرجح اتهامات جنائية على ما فعلته.

وأشارت سى إن إن إلى أن المرأة التى لم يتم الكشف عن هويتها دخلت أحد محلات البقالة الصغيرة التابعة لسلسلة جيرتى سوبر ماركت فى منطقة هانوفر، وبدات فى السعال على منتجات المخبوزات واللحوم وغيرها من البضائع، بحسب ما كتب جو فاسولا، المشارك فى سلسلة المحلات.

وقال رئيس الشرطة فى المنطقة ألبرت واكر لسى إن إن إن الموظفين أخرجوها بسرعة من المتجر واتصلوا بالشرطة التى عثرت عليها بعد بضع ساعات واقتادتها غلى الحجر.

وقالت الشرطة إن المرأة لوثت الطعام عن عمد. وتخطط لتوجيه اتهامات جنائية ضدها بمجرد الانتهاء من فحص صحتها العقلية. وكتب فاسولا يقول إن المسئولين لا يعتقدون انها مصابة بالفيروس التاجى، ولكن ستبذل قصارى جهدها لضمان أن يتخض لاختبار.

وكان مسئول رفيع المستوى بوزارة العدل الأمريكية قد قال إن من يقومون بنشر فيروس كورونا عن قصد قد يواجهون اتهامات جنائية بموجب قوانين الإرهاب الفيدرالية، بما يعنى أنهم سيعاملون كإرهابيين.

وبحسب ما ذكرت مجلة "بولتيكو"، فإن مذكرة أرسلت إلى كبار قيادات وزارة العدل ورؤساء وكالة تنفيذ القانون والمدعين الفيدراليين عبر البلاد، قال فيها نائب وزير العدل جيفرى روزين إن المدعين والمحققين يمكن أن يصادفوا حالات تعمد تعريض الآخرين لكوفيد 19 وإصابتهم به عن قصد.

وقال روزين إنه لأن فيروس كورونا يفى على ما يبدو بالتعريف القانونى للعامل البيولوجى، فإن مثل هذه الأعمال يمكن أن تثير أوضاع التى لها علاقة بالإرهاب فى البلاد. فالتهديد أو محاولة استخدام كوفيد 19 كسلاح ضد الأمريكيين لن يتم التسامح معه.



